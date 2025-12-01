Genova. Il progetto Nottambula resta, a oggi, solo una suggestione: lo ha ammesso l’assessora alla Sicurezza e Polizia Locale, Arianna Viscogliosi, in una commissione dedicata al bilancio e agli investimenti sulla sicurezza.

“Abbiamo ascoltato, insieme ad alcune colleghe, il progetto presentato da Brigata Alice, ma in questo momento non è qualcosa su cui stiamo lavorando, le priorità sono sono altre. Abbiamo avuto delle interlocuzioni con il Comune di Bologna e si tratta di un’idea, come tante altre, ma in questo momento non lo stiamo portando avanti”.

La polemica di Fratelli d’Italia

“Siamo molto preoccupati dalle affermazioni dell’assessore Viscosgliosi che, ancora una volta, contraddice se stessa e quanto annunciato a mezzo stampa e non solo. Dopo aver lanciato, ad ottobre, l’avvio del progetto Nottambula oggi scopriamo che quel progetto non soltanto non ha ancora visto la luce ma non la vedrà nemmeno il prossimo anno considerato che l’amministrazione ha scelto di non stanziare alcuna risorsa per il suo finanziamento. O, per dirla con le parole dell’assessore ‘per adesso non ci stiamo lavorando’. L’ennesima dimostrazione della grande confusione che regna nel campo largo che prima annuncia il progetto e poi sceglie consapevolmente di non sostenerlo. Proclami e buoni propositi che, ancora una volta, sono destinati a restare tali. Siamo certi però, che anche in questa occasione, l’amministrazione Salis non perderà l’occasione per per provare ad addossare colpe e responsabilità sul centrodestra”, così il gruppo di Fratelli d’Italia Alessandra Bianchi, Nicholas Gandolfo, Francesco Maresca Valeriano Vacalebre.

Che cos’è il progetto Nottambula

Già adottato dal Comune di Bologna, che ha dato di fatto l’ispirazione, il progetto Nottambula prevede l’introduzione degli street host, operatori formati e retribuiti che già lavorano nell’ambito degli enti del terzo settore. A Genova è stato presentato da Brigata Alice — Casa delle Donne, uno spazio nato nel centro storico di Genova come luogo di ascolto, condivisione, cultura e sostegno, e si rivolge a giovani donne, minori, anziani, e, più in generale, a chi vive la città di notte in condizioni di vulnerabilità, specialmente da giovedì al sabato e, in particolare, nella zona della movida.

“Come molto spesso succede alcune informazioni vengono poi un po’ manipolate, quindi perdono il senso diciamo della notizia stessa – ha detto Viscogliosi in commissione – contrariamente a quanto è stato detto da da alcuni non si è mai pensato di dedicarlo a zone come via l’ex Ghetto o le Vigne, ma è un progetto semmai dedicato alle zone della movida. A Bologna è operativo e sta andando bene, quindi sicuramente rientra nell’ambito delle best practice”.

L’annuncio a inizio ottobre

Era stata proprio Viscogliosi a spiegare, a inizio ottobre, che il progetto Nottambula era “destinato a essere inserito in un piano di intervento complessivo, sarà discusso e condiviso con tutti i soggetti del centro storico per valutarne insieme potenzialità e modalità di messa a terra sul territorio, con riferimento ai luoghi della movida nel sestiere del Molo”.