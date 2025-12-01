“Siamo molto preoccupati dalle affermazioni dell’assessore Viscosgliosi che, ancora una volta, contraddice se stessa e quanto annunciato a mezzo stampa e non solo. Dopo aver lanciato, ad ottobre, l’avvio del progetto Nottambula oggi scopriamo che quel progetto non soltanto non ha ancora visto la luce ma non la vedrà nemmeno il prossimo anno considerato che l’amministrazione ha scelto di non stanziare alcuna risorsa per il suo finanziamento. O, per dirla con le parole dell’assessore ‘per adesso non ci stiamo lavorando’. L’ennesima dimostrazione della grande confusione che regna nel campo largo che prima annuncia il progetto e poi sceglie consapevolmente di non sostenerlo. Proclami e buoni propositi che, ancora una volta, sono destinati a restare tali. Siamo certi però, che anche in questa occasione, l’amministrazione Salis non perderà l’occasione per per provare ad addossare colpe e responsabilità sul centrodestra”, così il gruppo di Fratelli d’Italia Alessandra Bianchi, Nicholas Gandolfo, Francesco Maresca Valeriano Vacalebre.