Sequestra, violenta e picchia la compagna: quarantenne condannato a 10 anni di carcere

Genova. Un italiano di 40 anni è stato condannato dai giudici del tribunale di Genova (Gabriele Cascini, Riccardo Crucioli, Valentina Vinelli) a dieci anni di reclusione per stalking, violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti della compagna.

Lei, una ragazza fragile con disabilità psichica accertata e tossicodipendente, aveva interrotto e ripreso più volte la relazione con il 40enne che si era già reso autore di episodi di violenza ed era già stato ammonito dal questore dopo che in un’occasione lui, dopo averla picchiata, le aveva spaccato il telefono. La ragazza era andata dai carabinieri a denunciare lo smarrimento della sim: non voleva denunciarlo ma il militare dell’Arma ha capito subito – vedendo i lividi – che la ragazza non diceva la verità perché aveva paura. Così l’ha piano piano convinta a raccontare tutto.

A maggio l’episodio più grave quando alcuni passanti – l’uomo abita nel quartiere di Marassi – avevano visto la donna sporgersi dal balcone e minacciava di buttarsi chiedendo aiuto: all’arrivo delle forze dell’ordine la ragazza aveva raccontato di essere stata picchiata e violentata. Era stata portata in ospedale e refertata con 21 giorni di prognosi.

A quel punto lui era finito in carcere e poi ai domiciliari. Lei a un certo punto ha voluto tornare con lui , descritto dall’accusa come un soggetto fortemente manipolatore, e ha cominciato ad andarlo a trovare, tanto che nel dibattimento ha fatto retromarcia negando le violenze e parlando di un rapporto sessuale violento ma consensuale e del consumo di crack da parte di entrambi. Decisiva è stata però la testimonianza della madre a cui la giovane si era spesso confidata raccontando che il 40enne la minacciava: “Se mi vai a denunciare te la faccio pagare”