Prima lo spray al peperoncino, poi i calci e i pugni per strappargli la collanina: arrestato 18enne

Genova. La squadra mobile di Genova ha eseguito un’ordinanza di custodia in carcere, nei confronti di un 18enne genovese per rapina pluriaggravata.

Il giovane, appena maggiorenne, sarebbe l’autore di una tentata rapina pluriaggravata ai danni di un genovese, al quale aveva tentato di strappare tre collanine in oro dal collo, mentre camminava in vico delle Monachette nella zona di Pré.

Il 18enne prima aveva spruzzato sulla vittima lo spray al peperoncino, poi lo aveva buttato a terra e, non riuscendo a strappargli le collanine, l’aveva colpito con calci e pugni derubandolo del proprio zaino e procurandogli lesioni guaribili in 8 giorni.

Il giovane è stato portato nel carcere di Marassi.