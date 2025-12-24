Liguria. Ecco quali sono le previsioni meteo in Liguria del Limet, Associazione ligure di meteorologia, per la giornata di oggi, 24 dicembre, e per i prossimi giorni. Correnti da Nord-Est più fredde iniziano ad affluire sul Nord Italia mentre una depressione centrata sul Tirreno determina ancora una fase di maltempo sulla nostra regione.

Attenzione al vento forte da Nord-Nord Ovest nel savonese e genovesato occidentale, con raffiche localmente superiori ai 70-80 km/h agli sbocchi vallivi; raffiche oltre 80-90 km/h nel pomeriggio nelle aree interne del Tigullio.

Ancora tempo perturbato su tutta la regione con al mattino deboli precipitazioni sull’appennino orientale e sulle Alpi Liguri, a carattere nevoso sopra gli 8-900 metri sulle Alpi Liguri e Bormida Occidentale, sopra i 1000 metri in Val d’Aveto. Nel pomeriggio intensificazione dei fenomeni nevosi su Alpi Liguri e Val Bormida, quota neve in calo in Val d’Aveto. Possibili deboli piovaschi sulla costa savonese.

Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo, agitato al largo delle coste imperiesi.

Temperature minime stazionarie sulla costa tra +7 e +12°C, nell’interno tra +2 e +7°C. Massime in calo

sulla costa tra +8 e +13°C, nell’interno tra +4 e +9°C.

Previsioni meteo Liguria 25 dicembre

Persiste il vento forte da Nord Est con raffiche anche oltre 90-100km/h.

Cielo nuvoloso o coperto su gran parte della regione con nevicate moderate su Alpi Liguri, Val Bormida e Val d’Aveto a quote più basse rispetto ai giorni precedenti (da valutare ancora con esattezza).

Venti forti da Nord Est con raffiche anche oltre 90-100 km/h. Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo, agitato al largo delle coste imperiesi. Temperature in generale calo.

Previsioni meteo Liguria 26 dicembre

Ancora forti raffiche da Nord Est anche da oltre 90-100km/h. Graduali schiarite a partire da Levante.

Vento forte dai quadranti settentrionali. Mare stirato sotto costa, da molto mosso ad agitato al largo.

Temperature stazionarie. Seguire i prossimi bollettini.