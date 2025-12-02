Preservativi a prezzo calmierato nelle scuole superiori: approvato la proposta in Regione

Genova. Negli istituti superiori liguri saranno installati distributori di preservativi a prezzo calmierato.

Lo ha deciso il consiglio regionale, approvando all’unanimità la proposta del consigliere regionale Jan Casella (AVS), che prevede anche che i distributori siano accompagnati dalla diffusione di materiale informativo sulle malattie sessualmente trasmissibili.

“Le malattie sessualmente trasmissibili sono in aumento in Europa e in Italia, con un incremento significativo di infezioni quali sifilide, gonorrea e clamidia, in particolare nella fascia di età 15-24 anni, che rappresenta la popolazione più esposta al rischio – sottolinea Casella – Le principali indagini nazionali e internazionali sulla salute degli adolescenti evidenziano, nell’ultimo decennio, un calo nell’utilizzo del profilattico: tra i quindicenni sessualmente attivi, la quota che dichiara di averlo utilizzato nell’ultimo rapporto è diminuita di circa nove punti percentuali tra i ragazzi e sei tra le ragazze. Parallelamente, circa un adolescente su tre riferisce di non ricorrere né al preservativo né ad altri metodi contraccettivi”.

“Questi dati si accompagnano a una significativa carenza informativa: meno della metà dei giovani dichiara di usare sempre il profilattico, molti studenti non ricevono una formazione adeguata su contraccezione e prevenzione e una quota rilevante non affronta questi temi nel contesto familiare – conclude il consigliere Avs – Il profilattico è l’unico presidio in grado di proteggere simultaneamente da gravidanze indesiderate e dalle principali infezioni sessualmente trasmissibili. Promuoverne l’utilizzo corretto e garantirne l’accessibilità costituisce una misura di prevenzione riconosciuta come prioritaria da operatori sanitari e specialisti della salute sessuale”.