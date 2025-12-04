Presepi, il dibattito politico arriva in Val Bisagno: l’interrogazione dell’ex assessore Villani e la risposta della giunta

Genova. “Nel corso della mia attività da Assessore alla Cultura sono sempre stata attenta alla difesa delle nostre tradizioni. Per questo motivo, nel momento in cui a livello comunale sì rinuncia al presepe a Palazzo Tursi, ho presentato una interrogazione ed una mozione per chiedere l’allestimento del presepe nel nostro Municipio”.

Con queste parole, affidate ad un post su facebook, la consigliera del Municipio IV Media Valbisagno Angella Villani, ex assessore alla cultura, ha aperto il dibattito sulla realizzazione del presepe nella sede istituzionale di piazza dell’Olmo. Una richiesta formulata attraverso una interrogazione a risposta immediata, discussa nella scorsa seduta del “parlamentino” di Molassana. La giunta municipale ha risposto che il presepio sarà allestito.

“Il mio obiettivo era quello – spiega Villani – quello di accertarmi che nel nostro territorio non venisse cancellato una parte così importante della nostra tradizione, popolare ma anche artistica. Negli anni scorso proprio qui in Val Bisagno è nata l’idea del Passaporto dei Presepi, una iniziativa che ha avuto un grande successo che ha valorizzato questa usanza, permettendo ai cittadini di conoscere allestimenti spesso poco conosciuti”.