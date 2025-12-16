Presentato il CalendEsercito 2026 a Genova: “Lo giuro!”

Genova. Presso la sala di rappresentanza di Palazzo Tursi, il Col. Edmondo Dotoli, Comandante del Comando Militare Esercito “Liguria”, alla presenza delle massime autorità regionali e cittadine, civili, militari e religiose, ha presentato il CalendEsercito 2026 dal titolo “Lo Giuro!”, primo di una trilogia dedicata ai tre assi portanti lungo i quali si muoverà l’Esercito nei prossimi anni, ovvero quelli ispirati ai valori, la tecnologia e l’addestramento.

Incentrata sui valori fondamentali dell’Esercito, l’edizione 2026 offre un approfondimento sul Giuramento militare, atto fondante e simbolo identitario dell’essere soldato, richiamando idealmente l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana e restituendo al lettore il significato profondo di quell’atto solenne che rappresenta l’ingresso nella vita militare, connessione tra dovere, responsabilità e servizio alla Patria. Le illustrazioni realizzate a mano, accompagnate da una componente testuale realizzata dagli Istituti di Formazione della Forza Armata, rappresentano la dimensione etica, storica e spirituale dell’essere militare, proponendo un prodotto dal forte contenuto simbolico, capace di esprimere l’identità dell’Esercito in modo moderno, autorevole e profondamente coerente con la sua missione.

La presentazione, moderata dalla giornalista Sara Tagliente e impreziosita dalla presenza del Mar. Ord. Silvestro Delle Cave, Medaglia d’Argento al Valore dell’Esercito per fatti di combattimento occorsi nell’agosto del 2002 presso la cittadina kosovara di Gorazdevac, ha avuto come temi principali il giuramento, atto solenne che rappresenta l’ingresso nella vita militare e, essendo Genova Città dell’Inno Nazionale, il “Canto degli italiani”. Scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1847, entrambi genovesi, alla nascita della Repubblica italiana è stato adottato quale inno nazionale provvisorio, poi divenuto ufficiale nel 2017. In questo contesto, il Prof. Enzo Baldini, docente ordinario di Storia del pensiero politico presso l’Università di Torino, ne ha fornito un inquadramento storico, dall’origine alla sua evoluzione. Come atto di chiusura della presentazione, il “Canto degli italiani” è stato eseguito dagli elementi del coro della Scuola Germanica di Genova diretto dal Maestro Fabrizio Callai

Con il calendario e l’impegno quotidiano dei militari sul territorio, l’Esercito porta nelle case, nei negozi e tra i giovani i valori che contraddistinguono l’agire di ogni militare e che insieme a tecnologia e addestramento rappresentano gli assi portanti dell’Esercito.