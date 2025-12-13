  • News24
Ancora aggressioni

Prende a pugni un operatore del pronto soccorso di Lavagna: arrestato 20enne

L'oss era intervenuto per provare a calmarlo, ma è stato lui a dover ricorrere alle cure mediche dopo l'aggressione

Pronto soccorso di Lavagna

Genova. Ancora aggressioni ai danni del personale sanitario degli ospedali. L’ultimo episodio ieri al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna dove un 20enne senegalese, alterato dall’alcol, ha cominciato a inveire contro il personale.

Quando un operatore socio-sanitario ha provato ad avvicinarsi per calmarlo il giovane lo ha preso a pugni. L’operatore è dovuto ricorrere alle cure mediche.

Sul posto sono arrivati carabinieri della stazione di Lavagna che hanno bloccato il 20enne che è stato poi arrestato. Sarà processato oggi per direttissima.

 

 

