Prende a pugni un operatore del pronto soccorso di Lavagna: arrestato 20enne

Genova. Ancora aggressioni ai danni del personale sanitario degli ospedali. L’ultimo episodio ieri al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna dove un 20enne senegalese, alterato dall’alcol, ha cominciato a inveire contro il personale.

Quando un operatore socio-sanitario ha provato ad avvicinarsi per calmarlo il giovane lo ha preso a pugni. L’operatore è dovuto ricorrere alle cure mediche.

Sul posto sono arrivati carabinieri della stazione di Lavagna che hanno bloccato il 20enne che è stato poi arrestato. Sarà processato oggi per direttissima.