Premio letterario nazionale Umberto Fracchia, al via le iscrizioni

Casarza Ligure. Il Comune di Casarza Ligure (in provincia di Genova, Liguria) ha aperto il bando di concorso per il Premio letterario nazionale “Umberto Fracchia” giunto alla sesta edizione, e che si avvale del patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. È possibile partecipare con un’opera narrativa breve (novella, racconto) inedita, in lingua italiana. Prevista una sezione speciale dedicata al cortometraggio. Il tema scelto per questa nuova edizione è: “Terreno di meraviglia”.

Intanto gli organizzatori sono al lavoro anche per dare vita alla nuova edizione del Festival Letterario che si terrà da lunedì 22 a domenica 28 giugno 2026 e porterà a Casarza Ligure e nel borgo di Bargone scrittori, giornalisti, esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo.

La natura e i suoi ritmi, la meraviglia del suo germogliare: la campagna diventa simbolo di autenticità, equilibrio e moralità, in contrapposizione alla modernità urbana. L’opera di Umberto Fracchia contribuisce a una visione della campagna come spazio di memoria e genuinità, che ancora oggi offre spunti di riflessione sulla relazione tra uomo e ambiente. “Fu dunque per me un momento di grande stupore quando, uscendo a fare quattro passi al sole dicembrino, mi affacciai direttamente sulla vallata e a un tratto, sotto di me, vidi qualche cosa che non avevo mai immaginato: la trasparenza di un bosco in pieno inverno. La trasparenza dell’acqua mi ha sempre riempito di meraviglia”. Tratto dal racconto “Andar per legna” di Umberto Fracchia, contenuto nella raccolta “Gente e scene di campagna” anno di ed. 1931.

Le sezioni del Premio sono le seguenti:

adulti dai 26 anni;

giovani dai 16 ai 25 anni;

studenti universitari delle Facoltà di Lettere e Umanistiche liguri e nazionali;

studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado liguri e nazionali;

studenti del biennio delle scuole secondarie di secondo grado di tutto il territorio ligure e nazionale;

alunni delle scuole secondarie di primo grado ligure e nazionale;

alunni della scuola primaria

sezione speciale dedicata ai cortometraggi della durata massima di 10 minuti a colori o in bianco e nero, in lingua italiana o con eventuali sottotitoli in italiano. I cortometraggi a differenza delle opere narrative possono essere già editi.

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini dell’Unione Europea e non comporta alcuna tassa. Saranno assegnati premi da 150 fino a 500 euro. Le opere saranno esaminate da una giuria composta da esperti (scrittori, critici, giornalisti, direttori di riviste di settore) che giudicherà in maniera insindacabile i vincitori delle varie sezioni. Potrà essere effettuata, su indicazione dell’amministrazione, una preselezione dei componimenti ad opera di Comitati di lettura diffusi sul territorio regionale e nazionale.

Il termine ultimo per aderire al bando è lunedì 11 maggio 2026 (farà fede il timbro postale di spedizione o la ricevuta della pec). Sarà possibile inviare le opere: – a mezzo racc. A/R – con corriere espresso – a mano (consegnando il plico all’Ufficio Protocollo dal lunedì al sabato con orario 9.00-12.00) – tramite invio telematico all’indirizzo PEC premiofracchia@pec.it; o mail protocollo@comune.casarza-ligure.ge.it.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 27 giugno 2026.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla segreteria del Premio letterario: Sabina Desiderato referente Premio letterario Umberto Fracchia; Michela Nidielli responsabile Ufficio Cultura.

Mail: premiofracchia@comune.casarza-ligure.ge.it

Telefono: 0185/469832 – 0185/469830

Le richieste di chiarimenti saranno trasferite in forma anonima sul sito del premio letterario e le risposte fornite in forma di Faq.