Natale al ristorante per sempre più famiglie genovesi: “Il pranzo del 25 è il più gettonato”

Genova. Genovesi alla riscoperta del ristorante, anche nei giorni delle festività natalizie. Accanto a chi preferisce rispettare la tradizione e organizzare pranzi e cenoni a casa, riunendo la famiglia, aumenta il numero di persone che prenotano un tavolo per godersi un pasto festivo all’insegna della tradizione.

Pranzo di Natale al ristorante, tra famiglie allargate e lavoratori last minute

“Il giorno più gettonato è sicuramente il 25 dicembre a pranzo – conferma Matteo Losio, presidente ristoratori Genova della Fipe-Confcommercio e titolare della Trattoria del Bruxaboschi – Non si può dire sia un tutto esaurito, ma la maggioranza dei ristoranti medio buoni sono pieni per il pranzo di Natale e c’è una bella affluenza. Il 26 un po’ meno: chi può parte per trascorrere il Capodanno fuori città. Il 24 sta nel mezzo, anche perché da noi è meno sentita come festività”.

L’impressione, confermata dal numero delle prenotazioni, è che vi sia un aumento delle persone che scelgono il ristorante per pranzi e cene natalizi: “Ci sono le famiglie allargate, che cercano luoghi ‘neutrali’ in cui ritrovarsi, persone che lavorano sino all’ultimo e non hanno il tempo di preparare il pranzo o che semplicemente non ne hanno voglia. Il ristorante è diventato una valida alternativa per moltissime persone”.

Pranzi e cene all’insegna della tradizione

Sul fronte menù, soprattutto per il pranzo di Natale la richiesta è quasi sempre quella di piatti della tradizione, anche se “c’è un po’ di tutto. Di solito però si sta sul classico, che sia pesce o carne, e poi c’è chi punta su tartufo o foie gras”, aggiunge Losio.

Per Capodanno è ancora presto per fare previsioni, ma la tendenza è doppia: da un lato chi cerca ristoranti che fanno una cena lunga, con più portate, e chiudono la serata dopo il brindisi di mezzanotte, dall’altro chi preferisce mangiare una cosa veloce e leggera e poi andare in piazza a festeggiare.

“Quest’anno abbiamo lavorato molto anche nei giorni che precedono il Natale – conclude Losio – Tante cene aziendali o ritrovi tra colleghi e amici. Qualche disdetta c’è stata, ma principalmente legata all’influenza”.