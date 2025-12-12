Pra’, un nuovo defibrillatore per la comunità grazie al Civ, Pro Loco e Asd Pesca Sportiva Sapello

Genova. Sabato 13 dicembre alle ore 14.00 in Via Taggia si terrà la cerimonia di posa del nuovo dispositivo, acquistato e donato alla cittadinanza grazie ad un evento organizzato dal CIV Pra’ Insieme e da Pro Loco Pra’ in collaborazione con l’ A.S.D.P.S Sapello 1952 che ha permesso di raccogliere i fondi necessari.

La tempestività fa la differenza e rendere i DAE accessibili a tutti significa aumentare significativamente le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco, una delle principali cause di morte. La posa del nuovo defibrillatore a Prà si è resa necessaria dopo il furto del precedente dispositivo avvenuto lo scorso anno poco dopo la sua installazione.

“E’ un atto civico di grande valore” commenta Mauro Rossi, presidente del CIV Prà Insieme “che consegna alla cittadinanza uno strumento molto importante anche se si spera sempre che non serva Tutto questo è stato possibile grazie al ricavato della manifestazione ‘Pra’ Oktoberfest’ realizzata in collaborazione con la Pro Loco e l’A.S.D Sapello. Questa volta il defibrillatore sarà fornito di gps e videosorvegliato dalle telecamere di un esercizio commerciale“.

Sulla stessa lunghezza d’onda Antonio Masi, presidente dell’A.S.D.P.S. Sapello “La presenza sul territorio di postazioni di prima emergenza come quella che domenica verrà ripristinata sono presidi fondamentali per salvare la vita delle persone, con l’augurio e la speranza che tali postazioni rimangano inutilizzate. La nostra associazione sarà sempre pronta e disponibile a sostenere iniziative per valorizzare e migliorare il quartiere e la vita dei suoi cittadini. Ringrazio personalmente il presidente del CIV Prà Mauro Rossi e della ProLoco Prà Mauro Campora e tutti i loro collaboratori per il proficuo ed instancabile impegno verso il territorio”