Ponte Monumentale, inizia lo smontaggio dei ponteggi: cosa c’è da sapere

Genova. Per consentire il disallestimento di una prima porzione del cantiere di restauro del Ponte Monumentale, interessato da lavori di rifacimento e impermeabilizzazione, all’altezza del porticato di via XX Settembre la mobilità è cambiata da ieri sera e come segue:

fino alle 20 di domani, venerdì 12 dicembre (direzione di marcia ponente/levante) e dalle 19 di lunedì 15 alle 20 di mercoledì 17 dicembre (direzione di marcia levante/ponente)

1. limite di velocità 30 km/h

2. soppressione della corsia riservata ai velocipedi (secondo le direttrici interessate dalle lavorazioni).

Dal momento che le lavorazioni comporteranno la necessità di occupare a fasi alterne entrambe le porzioni di marciapiede normalmente destinate al transito dei pedoni, gli stessi saranno fatti deviare su appositi percorsi pedonali alternativi, creati in aree protette limitrofe a quelle non utilizzabili.

“Trattandosi di un’opera finanziata con i fondi PNRR, e di lavori che si sono allungati oltremodo negli anni, abbiamo la necessità di provvedere quanto prima allo smontaggio dei ponteggi, cominciando da quelli laterali – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante – quindi, di concerto con l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti, è stata predisposta un’ordinanza della direzione Regolazione che comporterà alcune temporanee modifiche alla viabilità sottostante. L’operazione di smontaggio dei ponteggi verrà interrotta nel periodo delle festività natalizie, per poi riprendere nel mese di gennaio con la rimozione dell’impalcato centrale, che ci consentirà di scoprire il Ponte Monumentale nella sua interezza. L’obiettivo dell’Amministrazione è di fare il tutto in tempi rapidi per restituire al più presto in tutta la sua bellezza, alla città, ai genovesi e ai turisti – conclude Ferrante – un’opera architettonica di altissimo pregio e fattura qual è il Ponte Monumentale”.