Rossi “bruciati”, alcol al volante e fughe dall’alt: weekend di inseguimenti per la Polizia Locale

Genova. Fine settimana di inseguimenti per la Polizia Locale, che tra venerdì 19 e domenica 21 dicembre ha potenziato controlli sulle strade genovesi.

La sera di venerdì 19 dicembre gli agenti hanno notato un’auto urtare un motociclo e poi allontanarsi. La pattuglia ha dunque seguito il veicolo, riuscendo a fermarlo poco dopo: l’uomo alla guida ha detto che non aveva la patente e ha consegnato il passaporto, poi è stato sottoposto ad alcol test ed è risultato avere un tasso oltre i limiti. Nei minuti in cui gli agenti controllavano è scappato a piedi, lasciando però il documento.

Il giorno successivo, grazie al proprietario del veicolo, gli agenti sono riusciti a risalire all’indirizzo dell’uomo che, una volta individuato, è stato portato in comando per l’identificazione. Qui gli operatori hanno scoperto che sia il nome fornito sia il documento erano falsi. Dal controllo dei precedenti è emerso, inoltre, che l’uomo risultava soggetto di decreto di espulsione, già eseguito. Avvisato il pubblico ministero di turno, è stato arrestato e portato presso la casa circondariale di Marassi.

Per l’uomo è scattata la denuncia per uso di atto falso (art. 489 cp), Falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità (art.495 cp) e per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (497 bis cp) e per aver violato il decreto di espulsione (art. 13, comma 12 del Testo unico sull’immigrazione).

Nel corso della stessa serata un genovese di 27 anni a bordo di un’auto non si è fermato all’alt intimato dagli agenti della Polizia locale che avevano rilevato una velocità superiore ai limiti consentiti in galleria Colombo: l’utilitaria viaggiava infatti a 87km/h.

Dopo aver fatto momentaneamente perdere le proprie tracce, il conducente è stato rintracciato in via Lagustena grazie al “Targa System”, dove è stato fermato e sottoposto a test alcolemico, circostanza in cui gli operatori hanno registrato valori oltre i limiti previsti dalla legge.

L’uomo è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, superamento dei limiti, cambio di corsia pericoloso effettuato per scartare gli agenti darsi alla fuga, per non aver ottemperato all’alt degli agenti e per mancanza dei documenti necessari alla guida. La patente gli è stata ritirata.

Altro inseguimento la notte del 21, quando una pattuglia della Polizia locale ha inseguito una moto che era passata a semaforo rosso. Alla vista dei lampeggianti, l’uomo alla guida, ha aumentato la velocità, “bruciando” altri rossi su corso Italia fino a compiere una manovra azzardata che l’ha portato a scontrarsi con l’auto su cui viaggiavano gli agenti.

Il centauro ha provato a fuggire a piedi, ma è stato immobilizzato e successivamente trasportato in ambulanza presso il San Martino dove è stato trovato con valori alcolemici nel sangue ben al di sopra dei limiti consentiti. Oltre la guida in stato di ebbrezza, all’uomo è stata contestata anche la resistenza a pubblico ufficiale e denunciato all’autorità giudiziaria.

Lo scorso fine settimana, gli agenti della Polizia locale, hanno controllato 92 automobilisti, tra questi otto sono stati trovati in stato di ebbrezza e sono stati presi sette provvedimenti sulle patenti.