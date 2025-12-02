Polemiche di Natale, sulle luminarie accuse di “fake news” tra Regione e Comune

Genova. “Stupiscono le parole della sindaca Silvia Salis sulle luminarie che quest’anno non sarebbero state finanziate da Regione Liguria, o è totalmente dis​informata, oppure mente deliberatamente”.​ Così l’assessore regionale a Turismo e Marketing territoriale, Luca Lombardi, replica alle dichiarazioni della sindaca di Genova in merito ai contributi per gli eventi natalizi.

“Proprio quest’anno il Comune di Genova ha partecipato a un bando della Regione Liguria per i festeggiamenti del Natale, compreso quindi l’allestimento delle luminarie, e ha ottenuto, come altri 129 comuni liguri, un finanziamento che ha ritenuto di destinare alla​ realizzazione del villaggio di Natale a Palazzo Tursi”.​

La sindaca si riferiva, in realtà, al supporto economico per gli addobbi luminosi in piazza De Ferrari, spiegando che quest’anno, in mancanza del contributo della Regione Liguria, è stato possibile contare però sulla sponsorizzazione da parte di Iren.

Lombardi aggiunge: “La Regione Liguria è sempre disposta non solo alla collaborazione, ma anche a sostenere le necessità di Genova, come di tutti gli altri Comuni liguri.​ Inoltre, le spese per le luminarie erano sempre state garantite a Genova dalla sponsorizzazione di Iren,​ esattamente come avvenuto anche in questa occasione.​ A questo punto, non stupisce più che la sindaca Salis lanci accuse ingenerose e false, ma lascia quantomeno perplessi rispetto all’informazione scorretta che continuamente viene veicolata ai cittadini”.

A Lombardi replica l’assessora a Commercio e Turismo del Comune di Genova, Tiziana Beghin: “Le luminarie che i genovesi e i visitatori vedranno in città sono state finanziate in via esclusiva dal Comune di Genova, attraverso il bando rivolto ai Civ, come è stato detto in aula dalla sindaca Salis. Come è stato, inoltre, già detto sempre in Sala rossa, la Regione Liguria non ha dato alcun contributo neppure per l’albero di Natale che il prossimo 8 dicembre sarà illuminato, proprio davanti agli uffici dell’assessore Lombardi, in quanto offerto al Comune di Genova dallo sponsor Iren, per i prossimi tre anni”.

“L’unico supporto economico arrivato dalla Regione Liguria quest’anno per le festività natalizie delle genovesi e dei genovesi, dei turisti e dei visitatori della nostra città ammonta a 7500 euro per un bando a cui abbiamo partecipato proponendo il progetto del villaggio di Babbo Natale che sarà allestito a Palazzo Tursi, un contributo quasi simbolico visto che l’allestimento offerto a bambine e bambini e famiglie è ben più oneroso” (supera i 55mila euro per una settimana, ndr).

“Davanti a questi semplici conti, ci troviamo pertanto costretti a rinnovare l’invito ai rappresentanti istituzionali di Regione Liguria, dopo il mancato supporto economico al Capodanno, di meglio informarsi prima di accusare la nostra amministrazione di fake news. I conti e i bandi della nostra amministrazione sono, come sempre, pubblicati in totale trasparenza nelle apposite sezioni del nostro sito istituzionale”, conclude Beghin.

Ma a stretto giro la controreplica di Lombardi, in una dinamica sempre più frequente tra uffici stampa istituzionali: “La difesa d’ufficio della sindaca Salis, affidata all’assessore Tiziana Beghin, proprio non regge. Beghin ribadisce infatti ciò di cui si è già lamentata la sindaca, cioè che Regione Liguria non ha offerto contributi al Comune di Genova per le luminarie – prosegue Lombardi – A Regione Liguria non è mai arrivata alcuna richiesta di contributo per le luminarie, né per l’albero di piazza De Ferrari (sponsorizzato da Iren come spiegato peraltro nel nostro precedente comunicato), né tantomeno per lo spettacolo di Capodanno. L’unica domanda pervenuta in Regione era quella di partecipazione al bando per Natale, che comprende diverse attività. Come altri 129 Comuni liguri, anche Genova ha ottenuto un contributo grazie a quel bando. L’unica volta che Genova ha chiesto qualcosa per il Natale, ha ottenuto la sua parte. Dopo tutto ciò che Regione sta facendo per venire incontro alle difficoltà incontrate dalla nuova amministrazione Salis, è stupefacente leggere critiche anche per il mancato di stanziamenti di fondi neppure richiesti”.