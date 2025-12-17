L’attore genovese Pietro Giannini ha vinto il premio Ubu per la categoria attore under 35

Genova. L’attore genovese Pietro Giannini ha vinto il premio nazionale di teatro Ubu 2025, per la categoria attore under 35, assegnato dall’associazione Ubu per Franco Quadri.

La premiazione si è tenuta a Bologna al Teatro Arena del Sole. Giannini, 25 anni, si è diplomato all’Accademia Silvio D’Amico a Roma.

Ha esordito con uno monologo scritto da lui, “La costanza della mia vita“, dedicato alla sorella Costanza, morta a 12 anni in un incidente stradale.

Il Teatro nazionale di Genova ha prodotto un altro suo testo, “La traiettoria calante“, monologo di teatro divile dedicato alla tragedia del Ponte Morandi e di cui genova24.it ha fatto la recensione.

La scorsa stagione è stato il coprotagonista della riedizione genovese di Equus, storica piece anni Settanta di William Shaffer. Al cinema ha recitato nel film con Alessio Boni sulla vicenda del nuotatore Manuel Bortuzzo.

“Grazie a questo meraviglioso e colorato gioco che è il Teatro − ha detto Giannini ricevendo il premio − sei arrivato come una cometa nella mia vita, quando pensavo che i colori non esistessero più e che la gioia fosse finita, dando a tutto un senso. Mi hai preso per mano da bambino, in una piccola recita scolastica dopo un anno difficilissimo, e mi hai fatto sentire amato dandomi una speranza. Hai bussato alla mia porta quando ero un ultimo, un bambino pallido con le cicatrici e il busto in gesso, e mi hai donato un fantastico costume da pappagallo cucito da mamma per farmi stare bene, e un ruolo nella recita scolastica di fine anno, quando a malapena riuscivo a giocare a ricreazione. Là dove la vita mi ha tolto, tu hai saputo soltanto dare. Anche oggi”.