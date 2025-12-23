  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Violenza

Picchia la compagna e aizza il cane contro i carabinieri: arrestato

La donna è stata salvata dalla furia del compagno grazie alla segnalazione di alcuni passanti che hanno sentito le sue grida

carabinieri notte

Genova. Una donna è stata salvata dalla violenza del compagno domenica sera grazie alla segnalazione di alcuni passanti e all’intervento immediato dei carabinieri, che hanno dovuto anche affrontare il cane dell’uomo, aizzato proprio contro di loro.

La segnalazione al 112 è arrivata da alcune persone che, in una strada di Rivarolo, hanno sentito delle grida femminili arrivare da un appartamento.

I  carabinieri hanno subito raggiunto l’edificio e fatto uscire la donna. Il compagno, rimasto all’interno e ubriaco, li ha aggrediti con calci e pugni e ha intimato al cane, un pitbull, di aggredirli.

L’uomo, un 50enne cittadino dell’Ecuador, una volta bloccato è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto. Il cane è stato affidato alla Croce Gialla.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.