Picchia la compagna e aizza il cane contro i carabinieri: arrestato

Genova. Una donna è stata salvata dalla violenza del compagno domenica sera grazie alla segnalazione di alcuni passanti e all’intervento immediato dei carabinieri, che hanno dovuto anche affrontare il cane dell’uomo, aizzato proprio contro di loro.

La segnalazione al 112 è arrivata da alcune persone che, in una strada di Rivarolo, hanno sentito delle grida femminili arrivare da un appartamento.

I carabinieri hanno subito raggiunto l’edificio e fatto uscire la donna. Il compagno, rimasto all’interno e ubriaco, li ha aggrediti con calci e pugni e ha intimato al cane, un pitbull, di aggredirli.

L’uomo, un 50enne cittadino dell’Ecuador, una volta bloccato è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto. Il cane è stato affidato alla Croce Gialla.