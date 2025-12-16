  • News24
Cambio di programma

Piano “salva Amt”, si allungano i tempi per la decisione del tribunale civile

Rimossa la "spada di Damocle" dell'udienza delle aziende creditrici, rinviata dal 17 dicembre all'11 febbraio

Genova. Era atteso nei giorni scorsi il verdetto del tribunale civile di Genova, chiamato a giudicare il piano di salvataggio proposto per l’azienda di trasporto pubblico Amt e quindi a sbloccare la procedura di composizione negoziata della crisi, misura tesa a proteggere proprio Amt dalle richieste dei creditori per almeno sei mesi.

Venerdì scorso, davanti al giudice Chiara Monteleone, si è tenuta l’udienza cartolare durante la quale è stata depositata, dagli avvocati dei vari soggetti coinvolti, la documentazione sul piano di risanamento a fronte delle memorie di alcuni creditori.

La pronuncia era attesa entro mercoledì 17 dicembre, data in cui la stessa giudice Monteleone avrebbe dovuto convocare l’udienza chiesta da alcuni creditori intenzionati a far dichiarare il fallimento dell’azienda di trasporto pubblico.

La giudice, però, ha deciso di rinviare l’udienza dei creditori all’11 febbraio, quindi non è escluso che il pronunciamento sul piano possa essere a sua volta deliberato dopo la pausa natalizia. In ogni caso, viene meno l’esigenza di una decisione a strettissimo giro.

La prima udienza sul piano era avvenuta all’inizio di settembre. Insieme agli avvocati Franco Vazio e Marco Arato e ai loro team – legali di Amt – a palazzo di giustizia erano arrivati anche il direttore generale dell’azienda, Paolo Ravera, e il commercialista Giovanni Mottura, esperto nominato dalla Camera di Commercio, con i suoi collaboratori.

Gli avvocati e commercialisti si erano detti “ottimisti” e anche i vertici di Amt sono fiduciosi dell’esito: se la decisione sarà favorevole si potrà procedere con l’attuazione del piano di risanamento. Nello stesso arco di tempo durante il quale si estenderà la composizione negoziata della crisi, ovvero fino a giugno, dovrebbe andare in porto la ricapitalizzazione della società.

