Influenza, a gennaio il picco: il piano per gli ospedali, si vaccina anche allo stadio

Genova. La Regione Liguria accelera sulla campagna vaccinale anti influenza e gioca d’anticipo sul piano di gestione, puntando sull’aumento del numero dei vaccini in vista della prima settimana di gennaio, quando si prevede che la diffusione del virus raggiungerà il picco.

Piano influenza: posti letto riservati, triage dedicato e protocollo

Il piano è stato messo a punto dalla task force regionale coordinata dall’infettivologo Matteo Bassetti, e si basa su due pilastri fondamentali: da un lato la prevenzione, con la somministrazione dei vaccini (a oggi gratuiti per tutti, con la Liguria capofila con la Lombardia), dall’altro un’organizzazione ospedaliera quasi “militare”, con oltre 135 posti letto dedicati a pazienti con sintomi influenzali, fast track in pronto soccorso, triage dedicato e monitoraggio ospedaliero dei ricoveri, dei posti letto e delle dimissioni.

A questo si aggiunge un protocollo per la gestione dell’influenza, condiviso con tutto il gruppo e tutte le aziende sanitarie locali: “Si tratta di un documento che è stato rivisto e approvato e che indica la diagnostica, i criteri di ricovero per i pazienti, la terapia da utilizzare per curarli”, ha spiegato Bassetti.

“Quest’anno ci aspettiamo una situazione molto complessa, l’influenza picchierà duro. Abbiamo chiesto a tutti gli ospedali e a tutte le Asl di promuovere la vaccinazione e di riservare posti letto per pazienti con influenza – ha aggiungo l’infettivologo – è fondamentale dare continuità ospedale-territorio con i farmaci, proprio come accadde per il Covid”.

I vaccini anche allo stadio

La novità di quest’anno sul fronte vaccino, oltre al fatto che sia gratis per tutte le fasce della popolazione, la decisione di fare open day e di procedere con vaccinazioni in luoghi pubblici come centri commerciali e persino lo stadio: il 7 e il 14 dicembre il camper della Regione sarà allo stadio Ferraris per vaccinare i tifosi di Sampdoria-Carrarese e Genoa-Inter.

“Grazie alla campagna di sensibilizzazione quest’anno abbiamo somministrato un numero enorme di dosi, da primo ottobre al 24 novembre erano 265mila – ha sottolineato l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò – lo scorso anno abbiamo chiuso l’intero periodo con 314mila. Abbiamo anche ridotto i ricoveri di 227 unità per polmoniti e complicanze legate al virus influenzale”.