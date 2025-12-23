  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Bollettino

Peste suina africana, nuovi casi dopo lo stop: trovati quattro cinghiali positivi

Tre in provincia di Genova a Serra Riccò (33 in totale), una in provincia di Spezia a Zignago (sei). Il totale in regione cresce a 1.166 casi

peste suina cinghiali

Genova. Tornano a salire i casi di peste suina africana in Liguria dopo un periodo di stop.

Nella nostra regione sono state riscontrate quattro nuove positività sui cinghiali: tre in provincia di Genova a Serra Riccò (33 in totale), una in provincia di Spezia a Zignago (sei). Il totale in regione cresce a 1.166 casi. 

Anche in Piemonte, con la Liguria epicentro dell’epidemia, è stata osservata una nuova positività sui cinghiali in provincia di Alessandria a Spigno Monferrato (undici in totale). Il totale in regione sale così a 797 casi.

Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli. Rimangono invariati a 188 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.