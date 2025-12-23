Peste suina africana, nuovi casi dopo lo stop: trovati quattro cinghiali positivi

Genova. Tornano a salire i casi di peste suina africana in Liguria dopo un periodo di stop.
Nella nostra regione sono state riscontrate quattro nuove positività sui cinghiali: tre in provincia di Genova a Serra Riccò (33 in totale), una in provincia di Spezia a Zignago (sei). Il totale in regione cresce a 1.166 casi.
Anche in Piemonte, con la Liguria epicentro dell’epidemia, è stata osservata una nuova positività sui cinghiali in provincia di Alessandria a Spigno Monferrato (undici in totale). Il totale in regione sale così a 797 casi.
Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli. Rimangono invariati a 188 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.