Per la prima volta al Winter Park di Ponte Parodi arriva il Villaggio di Babbo Natale

Genova. Lunedì 22 e martedì 23 dicembre 2025 (ore 15) prosegue il nuovo calendario di eventi del Winter Park Genova con una nuova iniziativa dedicata ai più piccoli. Per la prima volta, tra le oltre 100 attrazioni presenti a Ponte Parodi compare il nuovo Villaggio di Babbo Natale: una casetta incantata con slitta, renne ed elfi in cui bambine e bambini possono consegnare la propria letterina a Santa Claus. Oltre alla lettera potranno anche portare un proprio disegno del Winter Park visto da loro e, alla fine di queste due giornate, i tre migliori saranno premiati.

Il Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi fino a domenica 18 gennaio 2026, dalle ore 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 24 nei giorni festivi. Da lunedì 22 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026 vige sempre l’orario festivo: dalle 10.30 alle 24. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino 3403554757.

I PROSSIMI EVENTI

Martedì 30 dicembre 2025 (dalle 10 alle 12.30) compie vent’anni la mattinata dedicata alle persone con disabilità, iniziativa rivolta a loro e ai loro accompagnatori, che possono usufruire gratuitamente delle attrazioni presenti. Martedì 6 gennaio 2026 (ore 15) arrivano invece le Befane, che girano tra le giostre per regalare doni e caramelle a genitori e figli.

WINTER PARK GENOVA

A più di cent’anni dal primo giro in giostra, il Winter Park Genova torna in città fino a domenica 18 gennaio 2026 portando con sé diverse novità, a partire dall’introduzione di una nuova attrazione di pura adrenalina. “Abbiamo lavorato molto per rendere questa edizione ancor più ricca delle precedenti – prosegue Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – e, per la prima volta, tra le più di 100 attrazioni è presente il Nitro, una piattaforma rotante a 360 gradi molto apprezzata dai più temerari. Tra le altre novità, il calendario di eventi ha più iniziative rivolte alle famiglie, oltre a includere un evento nato vent’anni fa a cui teniamo molto e che, l’anno scorso, ha registrato il record di 4500 presenze da tutta Italia: la mattinata dedicata alle persone con disabilità”.