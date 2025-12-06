Pegli, affidati dal Comune i lavori straordinari per la copertura di Villa Rosa

Genova. Sono stati affidati all’impresa Tecnica Mista i lavori di manutenzione straordinaria della copertura di Villa Rosa, a Pegli.

“Si tratta di un intervento di restauro conservativo che verrà realizzato nei prossimi mesi su di una villa storica, sede scolastica fin dai primi del Novecento – spiega l’assessore ai Lavori pubblici e alle Manutenzioni del Comune di Genova Massimo Ferrante – e focalizzato su un prospetto già restaurato nei primi anni Duemila, oggi nuovamente bisognoso di una manutenzione mirata alla sua salvaguardia. I lavori consentiranno di ripristinare e consolidare la copertura, il muretto d’attico, il cornicione e il prospetto nord, ovvero le aree principalmente danneggiate dalle infiltrazioni meteoriche, con il contestuale e accurato recupero delle decorazioni pittoriche. L’obiettivo dell’amministrazione comunale – conclude l’assessore Ferrante – è di riconsegnare al più presto Villa Rosa in tutta la sua bellezza e funzionalità ai cittadini ed alle famiglie pegliesi”.

Gli interventi si concentreranno in particolare sulla porzione di copertura in corrispondenza del muretto d’attico, comprendendo anche il restauro delle decorazioni pittoriche del prospetto nord, danneggiate dalle infiltrazioni provenienti dallo stesso muretto d’attico.

I lavori saranno consegnati tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026: la durata prevista è di 210 giorni. Il quadro economico complessivo degli interventi è di 500mila euro.

“Il Ponente possiede uno straordinario patrimonio di ville che come municipio, in sinergia con l’amministrazione comunale, intendiamo non solo tutelare dal punto di vista architettonico, ma anche valorizzare al fine di renderle più accoglienti e attrattive per genovesi e turisti – conclude il presidente del municipio Ponente Matteo Frulio – ringrazio l’amministrazione e in particolare l’assessore Ferrante per questo importante intervento di restauro conservativo su Villa Rosa: un bene pubblico prezioso, comprensivo anche di strutture scolastiche e aree a verde, che vogliamo rilanciare con il sostegno del Comune di Genova e il supporto dei cittadini e delle associazioni del territorio di Pegli”.