Moto investe pedoni a Sampierdarena, quattro feriti in ospedale: c’è anche un bambino

Due persone sono state investite da una moto su cui viaggiavano altre due persone in via Pacinotti

Genova. Ancora un investimento sulle strade genovesi dopo quello di Natale in via Piacenza.

Venerdì mattina due persone sono state investite da una moto su cui viaggiavano altre due persone in via Pacinotti, a Sampierdarena.

L’incidente è avvenuto poco prima dell’inizio di via Avio, e ha coinvolto anche un bambino. Sul posto è intervenuta l’automedica insieme a tre ambulanze, che hanno accompagnato i feriti al Galliera e al Villa Scassi, mentre il bambino è stato accompagnato al Gaslini in codice giallo.

Due i feriti accompagnati al pronto soccorso in codice rosso. La polizia locale è intervenuta in via Pacinotti per i rilievi e per regolare il traffico, la strada non è stata chiusa.

