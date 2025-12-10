Pedone investito due volte ad Albaro: identificata la conducente dell’auto pirata

Genova. E’ stata identificata la conducente dell’auto pirata che ieri sera ha investito un 79enne che attraversava sulle strisce in piazza Leonardo Da Vinci ad Albaro. La donna, che era alla guida di una Dacia Sandero, che è stata rintracciata parcheggiata in corso Italia, ha detto ai poliziotti della locale di non essersi accorta di nulla.

L’anziano investito era stato poi travolto una seconda volta da una seconda auto dopo che era stato sbalzato a diversi metri di distanza. E’ rimasto incastrato sotto la seconda vettura e per tirarlo fuori è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con alcuni strumentazioni idrauliche per sollevare l’auto.

L’uomo, intubato e trasportato in codice rosso all’0spedale San Martino di Genova, resta in gravi condizioni: ha riportato molte fratture e deve essere operato. La donna alla guida sarà denunciata per lesioni stradali aggravate dall’omissione di soccorso.