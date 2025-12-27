Pazza CDM contro la Roma: rimonta da 0-3 a 3-3 in 35 secondi, poi arriva la doccia fredda

Ladispoli. L’ultima sfida del 2025 vede la CDM andare a Ladispoli a render visita alla Roma 1927, senza gli squalificati Ortisi e Maltauro, ma con il grande ritorno di Marco Boaventura, rientrato pochi giorni fa dal Brasile in un vero e proprio blitz di mercato, per provare a dare una mano alla squadra di mister De Jesus a centrare la salvezza.

Quella che ne esce è una gara pazza, che a metà ripresa vede i giallorossi avanti 3-0 e con la vittoria saldamente in mano. Poi succede quello che nessuno avrebbe potuto fin lì prevedere. La CDM segna, si esalta, mette alle corde gli avversari e, in meno di trenta secondi, passa da 0-3 a 3-3. Il finale però condanna ancora i liguri, ingenui a concedere il sesto fallo e a mandare Avellino al tiro libero che riporta avanti i padroni di casa. Ma andiamo con ordine.

Mister Reali parte con Sarmiento tra i pali, Di Eugenio, Cutruneo, Isgrò e Fortino davanti a lui. La risposta della CDM è affidata al quintetto formato da Politano, l’ex di turno Murilo, Guga, Ricci e proprio il figliol prodigo Boaventura. La prima chance arriva dopo appena 13 secondi con la conclusione ravvicinata di Guga che, in precarie condizioni di equilibrio, riesce comunque a calciare di punta indirizzando bene sul secondo palo ma Sarmiento ci mette il piede. Al 2’ però è Fortino ad avere una grande occasione, presentandosi solo davanti a Politano ma il portiere della CDM sfodera subito una super parata e, con la mano destra, respinge la conclusione del numero 20 giallorosso. Al 6’ è il palo a negare alla CDM il vantaggio, sul calcio di punizione battuto da Da Silva per Boaventura, destro del brasiliano e palla che s’infrange sul montante alla sinistra di un Sarmiento che si era ormai buttato dalla parte opposta e non avrebbe potuto intervenire.

Al 7’ la gara si sblocca: Fortino ruba palla sulla ripartenza CDM, l’appoggia a Miquel che salta Politano in uscita e mette in rete la palla dell’1-0. La squadra di De Jesus avrebbe subito l’occasione per tornare in parità su un pallone vagante sul quale si avventa Boutabouzi che, in scivolata, si vede però chiudere la porta in faccia da Sarmiento. Al 9’ la Roma raddoppia con Biscossi, ben servito in mezzo da Avellino che attira su di sé l’uscita di Politano e poi serve un cioccolatino al compagno di squadra, abile e freddo a infilare in rete. E’ il momento migliore della Roma che va vicina al tris prima con Cutruneo e poi con Isgrò, ma Politano tiene i suoi in linea di galleggiamento.

Al 14’ il tentativo anche di Fortino, con una gran botta mancina che Politano vola a mettere in angolo. A rompere l’assedio ci prova allora Boaventura, con una punizione dalla lunga distanza: la potenza c’è, la mira un po’ meno e la palla su spegne sul fondo. La Roma però continua a macinare gioco e occasione. Al 16’ arriva la gran botta di Biscossi che incrocia benissimo dalla destra ma trova sula sua strada un Politano attento che, in due tempi, sventa la minaccia. Si va quindi al riposo con i giallorossi avanti per 2-0.

La ripresa parte con lo stesso copione del primo tempo ed è Cutrupi il primo a chiamare Politano agli straordinari, con un gran mancino che il portiere della CDM mette in angolo con un intervento a mano aperta. La squadra ligure prova a tornare in scia con Guga che al 5’ va al tiro dalla sinistra ma Sarmiento non si lascia sorprendere. Al 7’ però arriva il tris della Roma, con Fortino che da posizione molto defilata riesce a trovare lo spiraglio vincente per battere Politano. Intorno al 10’ finiscono sul taccuino altre tre occasioni: prima quella di Da Silva che scalda le mani di Sarmiento, poi la voleé di Fortino alta di un soffio e infine la conclusione di Ricci che chiama ancora all’intervento il portiere argentino.

Un minuto dopo è ancora Sarmiento a dire di no a Da Silva, che da posizione centrale scaglia un ottimo mancino ma il portiere della Roma vola e mette in angolo con la mano aperta. La rete della CDM arriva comunque qualche secondo dopo: punizione da posizione centrale di Boaventura, la palla passa in qualche modo fra barriera e portiere avversario, Murilo è appostato sul palo e deve solo girare in rete da pochi centimetri. Il quarto goal in campionato dell’ex giallorosso è anche lo squillo che serviva i liguri: passano pochi secondi e Da Silva scende sulla fascia sinistra, pallone in mezzo per Boaventura, piattone destro del brasiliano e ecco servita la rete che rimette in scia la CDM. Ma non è finita qui perché la squadra di De Jesus adesso è in piena trance agonistica e aggredisce altissima gli avversari, riconquistando palla nella metà campo della Roma. Ne scaturisce un’azione insistita, con il tiro finale di Ricci che diventa un assist al bacio per Murilo, piatto destro e pallone in fondo al sacco per un incredibile 3-3 confezionato dalla CDM in poco più di 30 secondi.

Adesso però è tutta un’altra partita: al 15’ Ricci fa tutto da solo e lo fa anche benissimo, saltando uno dopo l’altro tutti gli avversari che gli si presentano davanti ma, proprio sul più bello, si vede chiudere la porta in faccia e deve accontentarsi del calcio d’angolo. La CDM vola sulle ali dell’entusiasmo, la Roma prova a ricostruire una vittoria che, fino a metà ripresa, sembrava saldamente nelle mani dei ragazzi di Reali.

Al 17’ però arriva la doccia fredda per la CDM che, con Baklanov, commette un fallo piuttosto ingenuo in attacco mandando Avellino dal dischetto del tiro libero. Pallone piazzato del numero 18 e Roma che torna avanti a poco più di due minuti dalla sirena. Hugo de Jesus allora manda subito in campo Guga con la maglia del portiere di movimento ma arriva solo il quinto goal giallorosso con Sarmiento che para e poi calcia verso la porta sguarnita e chiude così il match.

Il tabellino:

ROMA 1927: Sarmiento, Isgrò, Ceccarelli, Cutrupi, Miquel, Rinaldi, Ricardinho, Avellino, Fortino, Di Eugenio, Biscossi, Cutruneo. All. Reali.

CDM FUTSAL: Spadafora, Murilo, Boutabouzi, Da Silva, Di Tomaso, Baklanov, Ugas, Guga, Scavino, Ricci, Boaventura, Politano. All. De Jesus.

ARBITRI: Piccolo di Padova e Soligo di Castelfranco Veneto – CRONO: Zannola di Ostia.

RETI: 7.15pt Miquel, 9.23pt Biscossi, 6.48st Fortino, 11.20st Murilo, 11.41st Boaventura, 11.55st Murilo, 17.31st Avellino, 19.37st Sarmiento.

NOTE: Ammoniti Boutabouzi al 5.37st, Cutruneo all’11.15st, Baklanov al 15.09st.

Boaventura

Murilo