Ultimi giorni di apertura per Patalin, la patateria del centro storico: “Non una fine, una trasformazione”

Genova. Ultimi giorni di apertura per Patalin, il locale specializzato in piatti a base di patate farcite che aveva aperto nel 2016 in via Macelli di Soziglia.

Jessica Musumeci, la titolare, aveva annunciato l’intenzione di mettere fine a questa avventura a novembre, e in queste ore si sta preparando a salutare il piccolo e accogliente localino diventato un punto di riferimento per lo street food di qualità in centro storico.

“Non è una fine, è una trasformazione – ha scritto in queste ore Musumeci su Facebook – Rimanete collegati con la pagina, così potrò informavi su tutte le novità”. Ad agosto nel menù del Patalin era stato inserito anche un piatto decisamente particolare: “La sindaca”, dedicato alla prima cittadina Silvia Salis, una patata ripiena di pollo sfilacciato, erbette, senape, yogurt e insalatina che proprio Salis aveva voluto assaggiare.

“L’avventura straordinaria di Patalin è arrivata a destinazione, ci trovate fino a fine dicembre – aveva poi annunciato a novembre Musumeci – Per quanto mi turbi, è una scelta di voglia di trasformazione, ma questi 9 anni di patata ce li siamo goduti”.

Il locale occupato da Patalin, fortunatamente, non rimarrà vuoto. A gennaio subentrerà un nuovo cuoco che proporrà le sue specialità, tenendo accesa la luce in una delle zone del centro storico che ancora resiste tra senso di comunità e calore. Musumeci lo ha ricordato, quando ha iniziato a salutare.

“Grazie delle confessioni ,delle risate, delle riflessioni, degli abbracci. Il filtro umano naturale che c’è stato da questa porta è qualcosa di davvero immenso”.