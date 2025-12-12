  • News24
Lieto evento

La bimba ha fretta di nascere, mamma di 23 anni partorisce in ambulanza

La giovane mamma era diretta a Voltri, ma a Pegli la bimba ha deciso di non aspettare più: grazie all’intervento del dottor Manlio Valerio è nata in viaggio

Genova. Un parto in ambulanza finito nel migliore dei modi grazie all’assistenza degli operatori del 118 e del personale inviato sul posto.

A chiedere aiuto è stata una futura mamma di 23 anni, al nono mese di gravidanza, che ha chiamato il 118 per una serie di contrazioni molto ravvicinate e rottura delle acque. Gli operatori si sono subito attivati: ambulanza e automedica sono partite per accompagnarla verso l’ospedale di Voltri, dove la donna era già seguita per la gravidanza.

A Pegli però la bimba ha deciso di non aspettare più, e grazie all’intervento del dottor Manlio Valerio è nata direttamente sull’ambulanza. Mamma e piccola sono poi state in reparto: entrambe stanno benissimo.

