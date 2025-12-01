Paralisi Sampdoria, niente svolta certificata da Cherubini: “Ci vuole fame”

Quattro allenatori ma nessun effetto. La Sampdoria scivola al penultimo posto in classifica. La vittoria contro la Juve Stabia di lunedì risulta casuale vista la prova impalpabile contro lo Spezia. Cinque punti in sei partite sono pochissimi. E la cosa più grave sono le sconfitte negli scontri diretti contro aquilotti e Mantova. A livello di prestazione, poi, solo due buone (Empoli e Juve Stabia) e quattro prove negative. Una squadra che, seppur con elementi cambiati, non riesce a scuotersi una volta entrata in campo. Lo stesso Luigi Cherubini, ai microfoni del club, parla di allenamenti fatti al 100% ma anche di mancanza di fame nei frangenti decisivi.

L’unico scatto mentale è stato lo scossone della retrocessione e dell’onta che ne è seguita. Per il resto la colonna vertebrale della squadra è, a questo punto, chiaramente priva di leader carismatici. Un andamento che certifica anche le falle del mercato estivo ma un tale andamento non può essere solo ascrivibile al lato tecnico/tattico chiaramente.

Niente riposo per la Sampdoria, che riparte subito oggi con gli allenamenti in vista della sfida del Ferraris contro la Carrarese. Trovare con più continuità la via del goal sarà cruciale visto che la squadra con 12 goal ha il peggior attacco del campionato, nonostante abbia il bomber all time della serie cadetta.

“Non è bastato un ottimo primo tempo per la maglia e la piazza che abbiamo – dichiara Cherubini – . Non abbiamo più scusanti, lo sappiamo. Ci alleniamo al 100%. Sono sicuro che col lavoro e con la fame ne usciremo. Ce lo meritiamo noi, se lo meritano i tifosi. Se lo meritano tutte le persone che ci seguono e che lavorano per la Sampdoria“.

Una squadra che si sgretola al fischio di inizio: “Il problema per cui non sblocchiamo le partite è lo stesso per il quale subiamo goal: ci vuole fame per fare goal e per non subirlo. Non ci possiamo permettere di abbassare la concentrazione. La classifica parla. Dobbiamo cercare di dare tutto ogni partita e di avere più fame.

Sempre il solito ritornello: “Tutte le partite, come quella di oggi, sono decisive. Ce lo eravamo detti nello spogliatoio. Abbiamo preparato molto bene la partita. Da quando è arrivato il mister e tutto lo staff ci hanno dato qualcosa in più. Più intensità ma se non c’è fame non ci sono risultati”.