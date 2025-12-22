  • News24
Pallanuoto, la Final four di Coppa Italia alla Sciorba: Pro Recco pronta a difendere il titolo

L'evento si disputerà sabato 7 e domenica 8 Febbraio 2026.

sciorba

Genova. La Final Four di Coppa Italia si giocherà al polo natatorio My Sport Sciorba di Genova. Ad organizzarla, in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto, sarà la Pro Recco. L’ufficialità è arrivata questa mattina: l’evento si disputerà sabato 7 e domenica 8 Febbraio 2026.

Di fronte le prime quattro squadre in classifica al termine del girone di andata: la Pro Recco, detentrice del titolo conquistato a Napoli nel marzo scorso, affronterà il Posillipo sabato alle 16:30 (diretta su Rai Play), mentre l’altra semifinale vedrà opposte Brescia e Savona (ore 18:30). La finale, domenica 8 Febbraio alle ore 21, sarà trasmessa su Rai Sport.

“Siamo davvero felici di portare un altro grande evento sportivo a Genova – le parole del presidente Maurizio Felugo -. Due giorni di grande pallanuoto in una città che vive di sport e che saprà accogliere al meglio questo appuntamento come ha dimostrato in questi mesi con la Champions League e i grandi big match della Serie A1. Abbiamo ancora negli occhi lo spettacolo della Sciorba durante la sfida tra Pro Recco e Brescia che ha chiuso il nostro 2025 e siamo al lavoro per rendere la Final Four un appuntamento all’altezza delle squadre che scenderanno in vasca. Un ringraziamento speciale va a My Sport, che ci supporta e che, insieme a noi e alla Federazione, contribuirà a rendere questa Coppa Italia un evento di altissimo livello”.

