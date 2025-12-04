  • News24
Serie a1

Pallanuoto, arriva la prima sconfitta stagionale per il Rapallo

Pallanuoto

Roma. Arriva la prima sconfitta della stagione nel campionato di Serie A1 femminile per la Rapallo Pallanuoto che cede 16-13 in trasferta alla SIS Roma, al termine di una gara intensa e combattuta.

Le gialloblù partono con personalità, gestiscono bene i primi due tempi e arrivano a metà gara in vantaggio. Il terzo parziale, però, cambia l’inerzia del match: la formazione capitolina piazza un 6-2 che indirizza definitivamente la partita a suo favore, rendendo vano il tentativo di rimonta finale delle liguri.

Sugli scudi Giustini, autrice di una prestazione brillante coronata da 5 reti. A segno anche Bakoc (3), Bianconi (2), Galardi, Willemsen e Rosta.

Nel dopo partita arriva l’analisi del tecnico Luca Antonucci: «Partita giocata alla pari per tre tempi. Nel terzo parziale abbiamo commesso qualche ingenuità di troppo che abbiamo pagato a caro prezzo. Abbiamo creato tanto e sbagliato tanto, dobbiamo essere più lucide sotto porta. Testa già alla partita di sabato».

Nonostante il ko, il Rapallo resta in vetta alla classifica, a pari punti proprio con la SIS Roma.

