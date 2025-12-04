Pallanuoto, arriva la prima sconfitta stagionale per il Rapallo

Roma. Arriva la prima sconfitta della stagione nel campionato di Serie A1 femminile per la Rapallo Pallanuoto che cede 16-13 in trasferta alla SIS Roma, al termine di una gara intensa e combattuta.

Le gialloblù partono con personalità, gestiscono bene i primi due tempi e arrivano a metà gara in vantaggio. Il terzo parziale, però, cambia l’inerzia del match: la formazione capitolina piazza un 6-2 che indirizza definitivamente la partita a suo favore, rendendo vano il tentativo di rimonta finale delle liguri.

Sugli scudi Giustini, autrice di una prestazione brillante coronata da 5 reti. A segno anche Bakoc (3), Bianconi (2), Galardi, Willemsen e Rosta.

Nel dopo partita arriva l’analisi del tecnico Luca Antonucci: «Partita giocata alla pari per tre tempi. Nel terzo parziale abbiamo commesso qualche ingenuità di troppo che abbiamo pagato a caro prezzo. Abbiamo creato tanto e sbagliato tanto, dobbiamo essere più lucide sotto porta. Testa già alla partita di sabato».

Nonostante il ko, il Rapallo resta in vetta alla classifica, a pari punti proprio con la SIS Roma.