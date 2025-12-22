Imprese, le palestre Hi Fit di Genova Campi e Genova Est acquisite da un gruppo friulano

Genova. Le due palestre Hi Fit di Genova Campi e Genova Est entrano in una nuova fase del loro percorso. I club genovesi sono stati infatti acquisiti da WebFit, brand specializzato nella progettazione e gestione di centri fitness digitalizzati, attraverso l’operazione che ha coinvolto la società Altre Palestre Srl, fino a oggi responsabile della gestione delle strutture.

L’ingresso nel network WebFit rafforza il posizionamento delle due palestre nel panorama del fitness low-cost cittadino e consolida la presenza del marchio nel Nord-Ovest. Per i centri Hi Fit di Genova si apre così una fase di integrazione in un modello orientato a un fitness moderno, digitale e accessibile, pensato per un pubblico attento alla qualità del servizio e alla sostenibilità dei costi.

Con l’acquisizione delle due sedi genovesi, WebFit arriva a contare 16 palestre attive in Italia. L’operazione rientra in una strategia di crescita che punta a un’ulteriore espansione della rete, con l’obiettivo di raggiungere 30 club e oltre 80.000 abbonati nei prossimi anni. Attualmente il gruppo conta più di 40.000 iscritti e ha chiuso il 2024 con ricavi consolidati pari a 8,6 milioni di euro, con una previsione di superare i 10 milioni nel 2025.

Le palestre di Genova Campi e Genova Est entreranno a far parte di un format che si distingue per l’ampio utilizzo della tecnologia e per un modello gestionale smart, in grado di mantenere standard elevati a prezzi competitivi. Tra gli elementi caratterizzanti del network rientra anche l’assistenza tecnica inclusa nell’abbonamento, un servizio che rappresenta un tratto distintivo rispetto a molte catene, dove il supporto del personal trainer è spesso opzionale e a pagamento.

Alle spalle di WebFit c’è una storia imprenditoriale che affonda le radici negli anni Ottanta, quando Mauro Salvador inaugurò una delle prime palestre della regione Friuli Venezia Giulia a Ronchi dei Legionari. Nel 2009 i figli Tommaso e Mauro Junior hanno dato vita al brand WebFit, aprendo la prima palestra low cost a Pradamano, in provincia di Udine, anticipando un modello oggi sempre più diffuso.

L’operazione che ha portato le due palestre Hi Fit di Genova sotto il marchio WebFit è stata seguita dallo studio FinPro, con un team guidato dai commercialisti Daniele Cattaruzzi e Alberto Zuiani.