Palermo vs Sampdoria Live: Coda e Pafundi tandem offensivo

Palermo 0 – Sampdoria 0

Torna titolare Abildgaard che si posiziona davanti alla difesa, ruolo che aveva interpretato bene nella partita contro l’Empoli, durante la quale però era stato costretto a uscire per infortunio.

Primo tempo

La Sampdoria è a caccia di una vittoria in trasferta che manca dal mese di ottobre 2024. I blucerchiati hanno migliorato la media punti con le ultime due vittorie casalinghe ma la situazione rimane tragica visto il penultimo posto in classifica. Serve cominciare a fare punti anche contro squadre al momento nettamente superiori per organico e organizzazione di gioco per evitare di sprofondare. Nei siciliani, ci sono gli ex Palumbo, Augello e Bereszynski oltre all’ex capitano del Genoa Bani. Il Palermo ha esattamente il doppio dei punti: 26 a 13.

Le formazioni ufficiali

Palermo: 66 Joronen; 19 Bereszynski, 13 Bani (C), 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 8 Segre, 10 Ranocchia, 3 Augello; 5 Palumbo, 21 Le Douaron; 20 Pohjanpalo. A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 6 Gomes, 9 Brunori, 11 Gyasi, 17 Giovane, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Samdporia: 1 Ghidotti, 17 Hadzikadunic, 28 Abildgaard, 18 Venuti, 23 Depaoli (C), 16 Henderson, 80 Benedetti, 33 Conti, 44 Ioannou, 9 Coda, 20 Pafundi. A disposizione: 22 Krastev, 30 Ravaglia, 4 Ferri, 5 Riccio, 8 Ricci, 10 Cherubini, 11 Pedrola, 21 Giordano, 25 Ferrari, 31 Vulikic, 70 Narro, 72 Barak. Allenatore: Angelo Gregucci.

La squadra arbitrale di Palermo-Sampdoria

Arbitro: Pezzuto di Lecce. Assistenti: Mohktar di Lecco e Cavallina di Parma. Quarto ufficiale: Di Mario di Ciampino. VAR: Volpi di Arezzo. AVAR: Di Vuolo di Castellammare di Stabia.