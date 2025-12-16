  • News24
Natale

Palazzo Tursi, domani apre al pubblico la casa di Babbo Natale

Da domani al 19 dicembre, dalle 15 alle 18, e dal 20 al 24 dicembre di mattina, dalle 10 alle 13, e nel pomeriggio dalle 15 alle 18

Genova. Da domani, mercoledì 17 dicembre, alle 15, nell’atrio di Palazzo Tursi sarà aperta al pubblico la “Casa di Babbo Natale”. Per la prima volta Palazzo Tursi, uno tra i principali Palazzi dei Rolli e sede del Comune di Genova, si trasforma nella Casa di Babbo Natale.

«Da domani al 24 dicembre, a Palazzo Tursi, sede del Comune e casa di tutti i genovesi, apre la casa di Babbo Natale – sottolinea la sindaca Silvia Salis – Vi aspettiamo con le vostre bambine e i vostri bambini per conoscere Babbo Natale da vicino, fare una foto con lui, portargli la letterina e fare tanti laboratori con i suoi elfi e divertirci insieme».

Dopo l’anteprima di questo pomeriggio, dedicata ai figli e alle famiglie dei dipendenti comunali, la Casa di Babbo Natale sarà aperta da domani al 19 dicembre, dalle 15 alle 18, e dal 20 al 24 dicembre di mattina, dalle 10 alle 13, e nel pomeriggio dalle 15 alle 18.

Con l’organizzazione del Comune di Genova, il contributo di Regione Liguria e del Ministero del Turismo, l’atrio cinquecentesco si veste di installazioni luminose e musicali per accogliere laboratori creativi, sulla decorazione dei biscotti e realizzazione di addobbi, animazioni per bambini, set fotografici con Babbo Natale, oltre alle immancabili letterine con la cassetta della Posta e attività dedicate alle famiglie.

Tutti gli eventi e il programma del Natale 2025 a Genova sono consultabili su: https://www.visitgenoa.it/it/natale-genova-2025

