Palazzo Ducale, 65 candidature di giovani tra i 18 e 25 anni per il “Young Board”

Genova. Grande adesione alla call riservata a giovani tra i 18 e i 25 anni per la formazione dello “Young Board” di Palazzo Ducale. Sono 65 le candidature (43 ragazze e 22 ragazzi) arrivate alla Fondazione per la Cultura – i termini per presentare la domanda scadevano domenica 14 dicembre – da cui saranno scelti i cinque giovani che faranno parte del board. Le selezioni verranno avviate entro la fine dell’anno.

Il progetto, pensato da Palazzo Ducale insieme a Fondazione Compagnia di San Paolo, ha la finalità di intercettare gli interessi dei giovani, conoscere la loro opinione sulla programmazione del Palazzo e stimolare nuove proposte da indirizzare proprio al pubblico dei loro coetanei, soprattutto su temi quali arte e cultura, ambiente e cambiamento climatico, transizione tecnologica, diritti umani e democrazia, partecipazione civica e apertura internazionale.

“Siamo davvero soddisfatti del successo riscosso dal bando realizzato insieme a Fondazione Compagnia di San Paolo – commenta la presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Sara Armella –; è un segnale che ci conforta: la nostra politica di attenzione verso le giovani generazioni è stata percepita positivamente da chi vogliamo raggiungere e coinvolgere non soltanto da un punto di vista di fruizione di contenuti, ma anche di progettazione di eventi e attività culturali. È la prima volta che viene istituito uno Young Board a Palazzo Ducale e ritengo sia un segno di apertura alla città e alla società civile. Vorrei sottolineare anche un altro aspetto: tra coloro che hanno partecipato alla call c’è una maggioranza abbastanza significativa di ragazze. Ora procederemo alla selezione e sono convinta che il prossimo anno avremo un valido supporto per arricchire la nostra offerta culturale”.

Lo Young Board sarà uno spazio stabile e avrà una durata biennale (2026-2027); i ragazzi e le ragazze selezionati potranno partecipare a incontri di confronto, attività progettuali, laboratori, viaggi di formazione e momenti pubblici di dialogo in collaborazione con la Direzione e gli uffici della Fondazione (Ufficio Mostre, Ufficio Eventi Culturali, Ufficio Servizi Educativi, Ufficio Comunicazione, Ufficio Tecnico, Ufficio Eventi).

Il percorso, al termine del quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione, utile per l’inserimento nel curriculum formativo e professionale, avrà una prima fase formativa, cui seguiranno fasi di analisi e confronto, attività di restituzione intermedia, fasi propositive e fasi di co-progettazione. Verrà effettuata anche una valutazione d’impatto con una raccolta dei risultati e la definizione delle prospettive di continuità del Board