Sampdoria, il fattore Coda stavolta non basta: i blucerchiati pareggiano 1-1 a Padova

PADOVA 1 (65′ Fusi) – SAMPDORIA 1 (19′ Coda)

Non basta il fattore Coda. L’attaccante blucerchiato ha segnato quattro degli ultimi cinque gol blucerchiati e ha timbrato anche in questo pomeriggio. Ma la Sampdoria pareggia 1-1 contro il Padova, decisivo il pari di Fusi nel secondo tempo. Resta una discreta prestazione, perché la Samp vista all’Euganeo è una squadra che non sfigura rispetto all’avversario. E anche il grado di pericolosità è aumentato, perché pur senza raggiungerlo le occasioni per il secondo gol ci sono state. Sul banco degli imputati stavolta più che i giocatori ci sono i due tecnici, Gregucci e Foti. Se la formazione iniziale era la migliore possibile da schierare, i cambi hanno decisamente peggiorato la squadra. Soprattutto, gli ingressi all’intervallo di Cherubini e Benedetti per Pafundi e Conti sono difficili da comprendere. Una possibile spiegazione sono dei problemi di natura fisica, che però in campo non si erano riscontrati. In ogni caso la Samp è stata per qualche minuto fuori dalla zona retrocessione e già questa è una notizia. Alla fine del match però i blucerchiati sono diciassettesimi con 14 punti. La buona notizia è aver agguantato lo Spezia, sconfitto a Frosinone.

Padova – Sampdoria, il primo tempo

L’approccio della Sampdoria è buono con due calci d’angolo conquistati nei primi dieci minuti. I blucerchiati difendono bene la propria area ma cominciano a sciogliersi le briglie in mezzo al campo. Il Padova trova il modo di aumentare la propria pericolosità con tante verticalizzazioni, non lette dal centrocampo doriano. Due tiri da fuori area di Gomez e Fusi fanno scattare l’allarme. Ma d’improvviso la Samp trova il modo di colpire con una ripartenza strepitosa condotta da Depaoli e culminata dal tiro sotto la traversa di Coda. Al 19’ il Doria passa dunque in vantaggio. Coda ha anche la chance del raddoppio, ma Sorrentino risponde presente. Il Padova mantiene il possesso, ma la Samp è compatta e difende lo 0-1 fino all’intervallo.

Padova – Sampdoria, il secondo tempo

La ripresa comincia con una strana mossa: entrano infatti Cherubini e Benedetti al posto di Pafundi e Conti, con quest’ultimo che è stato uno dei migliori. Gli spazi aumentano, il ritmo è più alto ma la Sampdoria sembra reggerlo. Al 50’ i blucerchiati hanno una doppia occasione per lo 0-2 con i tiri di Barak e Ioannou parati da un super Sorrentino. Risponde il Padova poco dopo con una grande chance per Gomez. I padroni di casa aumentano i giri del motore e costringono la Samp a delle ripartenze mai però concretizzate. Al 65’ arriva il pari: uno-due a distanza tra Fusi e Bortolussi con il primo che passa tra Benedetti e Ioannou e con una conclusione in diagonale trova il pari. Su un inserimento simile ma dal lato opposto Gomez va nuovamente vicino al gol. Negli ultimi venti minuti il ritmo si abbassa e non ci sono situazioni degne di nota, né da una parte né dall’altra. Il match dell’Euganeo finisce dunque 1-1.

La cronaca

90+4′ Finisce 1-1 all’Euganeo.

90+3′ Cross per il colpo di testa di Depaoli che colpisce come può, blocca Sorrentino.

90′ Assegnati quattro minuti di recupero.

88′ Ioannou cerca un cross e trova una deviazione: primo calcio d’angolo nella ripresa per la Samp, dopo i quattro del primo tempo. Questo è senz’altro un indice del calo di pericolosità dei blucerchiati.

86′ Cross di Ghiglione per Di Maggio, colpo di testa centrale bloccato da Ghidotti.

83′ Tentativo ambizioso di Ioannou che calcia al volo da lontanissimo, non corre pericoli Sorrentino.

79′ Altro doppio cambio nel Padova: entrano Buonaiuto e Di Maggio, escono Gomez e Fusi. Sostituzione anche nella Samp con Pedrola che rimpiazza Barak.

77′ Mancino da lontano di Barak, conclusione abbondantemente sopra la traversa.

76′ Spezia sotto 2-0 con il Frosinone, Sampdoria in questo momento a 14 punti proprio come gli Aquilotti.

73′ Padova vicinissimo al 2-1. Un altro inserimento che fa male, stavolta a perderselo e Cherubini. Gli passa alle spalle Gomez che con un diagonale radente sfiora il palo. Entrano intanto Ghiglione e Baselli, fuori Bortolussi e Barreca.

71′ Esce Coda, entra Cuni. Anche qui, difficile capire i motivi della sostituzione. Ovviamente le energie fisiche calano per il centravanti titolare, ma la prestazione che stava offrendo in questi ultimi minuti era comunque buona.

69′ Entra Ferrari al posto di Venuti, uno dei migliori. Un altro cambio apparentemente inspiegabile del tandem Gregucci-Foti. Sul gol sottolineiamo l’errore di Benedetti (con la partecipazione di Ioannou), anche lui entrato all’intervallo al posto di Conti che aveva fatto una buona partita.

65′ Arriva il pari del Padova. Fusi capitalizza con un mancino da dentro l’area, da posizione leggermente defilata, dopo l’uno-due con Bortolussi. Taglio vincente non seguito da Ioannou e Benedetti. 1-1 all’Euganeo.

62′ Ottima chiusura di Benedetti che conduce anche il contropiede ma ritarda il passaggio e si fa rimontare da Gomez, perdendo palla. La Samp deve sfruttare meglio queste opportunità per provare a chiudere il match.

59′ Si rimette in piedi il bosniaco. Problema alla caviglia sinistra ma che sembra permettere al difensore di continuare comunque.

58′ Duro contrasto tra Hadzikadunic e Fusi, ancora a terra il giocatore blucerchiato.

56′ Errore di Coda che perde una grande possibilità in contropiede. Tre contro due per la Samp sfruttato male con il passaggio dell’attaccante che non arriva né a Barak né a Cherubini. Intanto cambio nel Padova: entra Seghetti, fuori Crisetig.

54′ Spreca anche il Padova. Perde palla Henderson, servito in area Bortolussi che perde l’attimo per calciare e apre per Gomez che da ottima posizione conclude male. Pallone alto, graziata la Samp.

50′ La Samp sfiora il raddoppio! Cross basso di Venuti deviato, arriva dal limite Barak con un destro teso parato da Sorrentino, sulla ribattuta ci prova Ioannou ancora neutralizzato da Sorrentino. Grande chance per i blucerchiati.

Si riparte con due cambi. Escono Conti e Pafundi, entrano Benedetti e Cherubini. Strana mossa di Gregucci e Foti, vedremo se c’è anche una ragione fisica per queste due sostituzioni. Intanto, si ricomincia.

Secondo Tempo

Sugli altri campi. Lo Spezia è sempre in svantaggio 1-0 a Frosinone. Alle 19:30 il Pescara ospiterà la Reggiana, mentre domani ci sarà l’importante scontro diretto tra Entella e Sudtirol. Domani in campo anche il Mantova contro l’Empoli. In attesa dunque delle prossime partite, la Sampdoria è momentaneamente quattordicesima.

45+1′ Pallone perso da Pafundi, il Padova cerca la ripartenza con un filtrante verso Fusi ma Hadzikadunic con una chiusura straordinaria recupera palla. Poi Pafundi calcia da fuori area con il destro, conclusione debole su cui si spegne il primo tempo. Si va negli spogliatoi, Sampdoria in vantaggio.

44′ Opportunità per Capelli da fuori area dopo un calcio piazzato, respinge Depaoli che poi nella mischia subisce fallo.

42′ È migliorato anche il pressing della Samp. I blucerchiati cercano gli uno contro uno, sono più attenti sui riferimenti.

39′ Cross di Barreca, Bortolussi colpisce di testa: pallone sopra la traversa, nessun pericolo per Ghidotti.

37′ Gol annullato alla Samp. Mancino di Pafundi sporcato da una deviazione, il pallone arriva a Depaoli che trasforma. Il 23 però è nettamente in fuorigioco, non c’è neanche bisogno del controllo con il VAR.

35′ Sta crescendo Henderson. Avevamo evidenziato una difficoltà nel fare filtro nei primi minuti da parte del centrocampo blucerchiato, sono già diverse però le palle recuperate dal centrocampista scozzese nelle ultime situazioni. Intanto arriva il primo giallo nel Padova, ammonito Fusi.

33′ Spezia in svantaggio contro il Frosinone, Sampdoria che guadagna virtualmente una posizione in classifica.

31′ Conti stende il Papu Gomez, ammonito.

30′ Pasticcia il Padova, Coda ne approfitta e calcia di potenza con un destro che però non è angolato. Sorrentino concede il corner, è già il quarto per la Samp.

28′ Tenta di reagire il Padova. Cross a mezza altezza dalla destra, colpisce in tuffo Capelli senza però inquadrare lo specchio della porta.

27′ Da un grande centravanti a un altro. Nel 2012 il gol del vantaggio blucerchiato a Padova lo aveva segnato Nicola Pozzi, ora nello staff della Sampdoria. Quasi anche allo stesso minuto, in quel caso era il 18′.

23′ Ancora pericolosa la Samp. Numero di Conti sull’out di sinistra, il centrocampista cerca la palla a rimorchio per Pafundi che viene però anticipato da Perrotta. Successivamente cartellino giallo per Henderson.

19′ Coda! Sampdoria in vantaggio! Ripartenza perfetta della Samp con una discesa sulla corsia destra di Depaoli che poi cambia lato servendo Coda. Controllo perfetto e tiro sotto la traversa per lo 0-1.

17′ Meno buona la gestione del pressing. Spesso i blucerchiati si fanno saltare facilmente e il Padova riesce con pochi passaggi a superare la metà campo, disorganizzate le pressioni di Barak e Conti.

15′ Il Padova cresce, la Samp c’è. Blucerchiati compatti e che non lasciano spazio in area di rigore agli avversari. Bravo Venuti a respingere un pericoloso cross di Fusi.

13′ Con Barak al posto di Benedetti, cambia la posizione di Conti. Di solito mezzala destra, oggi il classe 2004 agisce sul centro-sinistra.

11′ Errore di Coda che stavolta sbaglia il passaggio di scarico, il Padova riconquista e prova dalla distanza con Fusi ma il tiro termina sopra la traversa.

8′ Squilo del Padova con una grande giocata di Gomez che va via a Conti e Henderson e cerca il tiro da fuori area, pallone alto.

7′ Altro giro dalla bandierina per i blucerchiati. Ottima verticalizzazione per Coda che lavora di sponda e serve Pafundi, poi l’apertura per Ioannou con il suo cross deviato in angolo. Come spesso capita però da calcio piazzato la Samp non riesce a essere pericolosa.

4′ Buona offensiva della Samp. Depaoli protegge palla, entra in area e offre a Coda che poi cerca lo scarico per Barak. Il ceco prova il tiro da posizione defilata, Faedo chiude e concede il corner.

3′ Avvio di gara senza lampi. Ricordiamo intanto lo striscione comparso nel settore ospiti con la scritta “trasferte libere”, in riferimento al divieto imposto ai tifosi blucerchiati per la partita contro il Palermo.

Si parte, Coda dà il primo calcio al pallone.

Primo Tempo

Squadre che entrano in campo, tra poco si comincia!

Il prepartita

Solo un cambio per la Sampdoria rispetto alla sconfitta di Palermo. Gioca infatti Barak, titolare dopo più di un mese e mezzo, al posto di Benedetti. Per il resto Gregucci e Foti hanno confermato in toto l’assetto visto la scorsa settimana.

Nel Padova gioca l’ex Antonio Barreca, quest’anno quasi sempre titolare nello schieramento biancorosso. Prima da titolare all’Euganeo invece per il Papu Gomez, il campione del mondo con l’Argentina nel 2022 è rientrato qualche settimana fa dopo una lunga squalifica per doping.

Le formazioni

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Abildgaard, Hadzikadunic; Depaoli, Conti, Henderson, Barak, Ioannou; Pafundi, Coda. A disposizione: Giordano, Ferrari, Vulikic, Benedetti, Ricci, Cherubini, Cuni, Narro, Pedrola, Coucke, Ravaglia, Krastev. Allenatore: Angelo Gregucci.

Padova (3-5-2): Sorrentino; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Fusi, Crisetig, Varas, Barreca; Bortolussi, Gomez. A disposizione: Ghiglione, Villa, Belli, Boi, Silva, Di Maggio, Baselli, Seghetti, Buonaiuto, Fortin, Mouquet. Allenatore: Matteo Andreoletti.

L’avvicinamento

Quasi quattordici anni dopo Padova e Sampdoria tornano ad affrontarsi. Era ancora la Samp di Iachini, nella Serie B 2011/2012 che portò i blucerchiati in Serie A dopo un solo anno di purgatorio. Stavolta la situazione è ben diversa. Il Doria è alla terza stagione consecutiva in cadetteria e, come Gregucci ribadisce da settimane, si trova all’inferno. Le ultime gare hanno ridato un pizzico di morale alla Samp, compresa la sconfitta di Palermo in cui si è vista una più che discreta prestazione, ma è chiaro che nell’ultimo anno e mezzo ogni partita è una montagna da scalare. Sarà così anche oggi contro un Padova nono in classifica e in piena lotta playoff.

I precedenti sorridono alla Sampdoria. Nelle ultime nove partite contro i blucerchiati il Padova non ha mai vinto. L’ultimo successo dei biancoscudati risale addirittura al febbraio del 1962. In campo nella Samp, come giocatore, c’era Vujadin Boskov. La classifica di questo campionato ovviamente dice cose diverse. Certo, se il mal di trasferta che accompagna il Doria da più di un anno sembra inguaribile (l’ultima vittoria a ottobre 2024 contro il Cesena), va anche detto che la squadra allenata da Matteo Andreoletti non se la passa bene in casa. All’Euganeo i biancorossi hanno vinto solo una partita in questo campionato, a settembre contro un’altra ligure, l’Entella.