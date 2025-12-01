Osservatorio salute ambiente, in arrivo controlli e limitazioni per gli Euro 4 diesel. Asl3 consegna indagine epidemiologica

Genova. Si è svolto oggi a Palazzo Tursi l’incontro dell’Osservatorio Salute- Ambiente. Presenti le assessore Silvia Pericu (Ambiente), Cristina Lodi (Welfare), l’assessore Emilio Robotti (Mobilità sostenibile) e i rappresentanti delle associazioni cittadine e degli enti coinvolti (ASL 3 Genovese, ARPAL, Liguria Salute – Agenzia Regionale, Ospedale San Martino, Università di Genova).

La riunione è stata convocata per condividere dati e informazioni disponibili e per raccogliere esperienze e osservazioni. I soggetti presenti hanno relazionato sui contributi che intendono mettere a disposizione dell’Osservatorio. In particolare, ASL 3 ha presentato un’importante analisi epidemiologica, relativa al biennio 2023-2024, che verrà messa a sistema e resa disponibile.

L’assessora Silvia Pericu ha informato gli intervenuti sulle azioni che l’amministrazione intende mettere in campo: pubblicazione sul sito del Comune di Genova dei report degli incontri dell’Osservatorio; controlli sui veicoli sottoposti a limitazione del traffico, in base alla normativa Euro 4 diesel; campagne di comunicazione sulla qualità dell’aria e individuazione di display per informare la cittadinanza sul tema; riduzione della mobilità cittadina connessa ai varchi portuali, in occasione della partenza dei traghetti. Su questo argomento, entro il mese di maggio è previsto un tavolo in Prefettura con Associazione Armatori, Capitaneria di porto e Authority.

Il tavolo dell’Osservatorio si aggiornerà tra sei mesi, per fare il punto su ciò che è stato fatto e per mettere a terra il programma dei prossimi interventi.