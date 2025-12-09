Quattro ospedali genovesi tra i migliori in Italia secondo Agenas

Genova. Quattro ospedali genovesi erogano prestazioni sanitarie tra le migliori d’Italia negli ambiti cardiocircolatorio, trattamento di patologie del sistema nervoso, chirurgia oncologica, gravidanza e parto.

Si tratta del’Irccs Ospedale Policlinico San Martino, del Galliera, del Villa Scassi e dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Il fato emerge dal report annuale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), elaborato nell’ambito della nuova edizione del Programma nazionale esiti (Pne) 2025, uno strumento di valutazione a supporto di programmi di audit clinico e organizzativo basata sui dati relativi al 2024.

Gli ospedali Galliera e Villa Scassi si classificano tra le prime venticinque strutture a livello nazionale con le migliori prestazioni erogate in ambito cardiocircolatorio.

Il San Martino è al nono posto a livello nazionale per le prestazioni di livello molto alto nell’ambito del sistema nervoso e al sesto posto per quanto riguarda la chirurgia oncologica. L’istituto pediatrico Gaslini tra le strutture con livello molto alto per quanto riguarda la gravidanza e il parto.

Tra le strutture migliorate a livello di singoli indicatori e criteri rispetto allo scorso anno ci sono il Galliera, l’ospedale di Imperia e l’ospedale San Paolo di Savona.