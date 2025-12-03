Ospedale San Martino, Fp Cgil: “Solo 7 ostetriche per turno, la condizione è esplosiva”

Genova. “Da mesi segnaliamo criticità gravissime rispetto alla condizione del personale ostetrico del San Martino. Oggi la condizione operativa è esplosiva: carenza cronica di organico, violazioni organizzative, rischio clinico elevatissimo e un livello di stress lavoro-correlato ormai fuori controllo. Arriviamo a contare solo 7 ostetriche per turno, quando la matrice organizzativa ne prevede almeno 9 per garantire la copertura minima e la sicurezza dell’intero servizio“. Lo denuncia in una nota la Fp Cgil di Genova.

“Lo avevamo annunciato già a maggio che entro Natale il policlinico avrebbe perso almeno dieci ostetriche, vincitrici di concorsi in altre regioni. Così è stato, e la fuga continua – prosegue il sindacato -. Ed è lecito chiedersi perché, visto che molte lavoratrici non si sono spostate per tornare a casa, ma sono andate in Toscana, Sardegna, Emilia e non solo. La realtà è evidente: ogni anno, dopo i concorsi, perdiamo tra le 10 e le 15 ostetriche. Questo turnover abnorme segnala un problema organizzativo e gestionale che l’azienda continua a ignorare. A questo si aggiunge un altro tema: una evidente disparità di trattamento economico, poiché ad altre professionalità vengono riconosciute prestazioni aggiuntive retribuite fino a 50 euro l’ora, mentre alle ostetriche non è garantita alcuna misura di valorizzazione equivalente”.

“Nel frattempo, i servizi reggono solo grazie al sacrificio quotidiano delle ostetriche in servizio: turni scoperti, reperibilità improprie usate come tappabuchi strutturali, impossibilità di pause e riposi, sovraccarico clinico e utilizzo inappropriato di personale infermieristico in sostituzione delle ostetriche. Il problema è immediato e va affrontato ora”.

La Fp Cgil “chiede da mesi misure semplici e di buon senso: riorganizzare il servizio in base alle risorse realmente disponibili, garantendo sicurezza a lavoratrici e utenti; rafforzare subito l’organico con tutti gli strumenti possibili, fermare l’utilizzo improprio degli infermieri in sostituzione delle ostetriche, riconoscere e valorizzare in modo equo il lavoro ostetrico, aprire immediatamente un tavolo di confronto”.