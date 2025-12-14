  • News24
Ormeggiano lo yacht nell’area marina protetta: oltre duemila euro di multa

L'intervento della Guardia costiera a Paraggi, dove sono stati effettuati i controlli per le limitazioni a tutela dell'ecosistema marino

Genova. La Guardia Costiera di Santa Margherita ha eseguito attività di controllo in area marina protetta nella baia di Paraggi. Nel corso dell’operazione sono state accertate violazioni alle disposizioni che regolano la navigazione e l’ormeggio nelle aree sottoposte a tutela ambientale.

In particolare, sono state elevate due sanzioni amministrative nei confronti dei comandanti di imbarcazioni da diporto per navigazione e ormeggio non consentiti in zona “C”, area in cui vigono specifiche limitazioni a tutela dell’ecosistema marino. L’importo complessivo delle sanzioni irrogate ammonta a euro 2.064.

