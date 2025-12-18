Ordinanza antismog, Move-In sarà obbligatorio in Liguria per tutti i Comuni con limitazioni

Genova. “Con l’approvazione di questo emendamento MoVe-In diventa finalmente una realtà per tutta la Liguria: da oggi tutti i Comuni interessati dalle limitazioni saranno obbligati ad adottare questo sistema”. Lo dichiara Federico Bogliolo, consigliere regionale di Vince Liguria–Noi Moderati, commentando l’approvazione dell’emendamento al collegato alla legge di stabilità regionale che introduce il programma MoVe-In per tutti i veicoli oggi soggetti a limitazioni (Euro 0, 1, 2, 3 e 4) e per quelli che lo saranno in futuro.

L’emendamento infatti prevede “l’introduzione e la messa a sistema” del programma, “vincolando tutti i comuni liguri interessati dalle limitazioni all’adozione e attuazione”. Il MoVe-In (monitoraggio dei veicoli inquinanti) è un servizio già attivo in altre regioni e che consente ai proprietari di veicoli soggetti a limitazioni di circolare, monitorati da una scatola nera all’interno del veicolo con restrizioni tarate sull’inquinamento della vettura.

L’assessore Giacomo Giampedrone aveva già ipotizzato l’avvio di una sperimentazione, parlando a proposito della nuova ordinanza antismog in vigore a Genova dallo scorso luglio con divieti per i veicoli diesel Euro 4.

“È una vittoria importante per tutti i liguri che non possono permettersi un cambio di veicolo – prosegue Bogliolo – e di cui vado veramente fiero in quanto ne fui promotore, quando ancora non se ne parlava. Oggi diventa una scelta strutturale di Regione Liguria, che permette di tutelare l’ambiente senza penalizzare migliaia di cittadini che potranno comunque utilizzare per un determinato range chilometrico annuo i propri mezzi”.

“Parliamo di quasi metà del parco veicoli ligure – aggiunge – persone che usano l’auto in modo occasionale e che, senza questo sistema, sarebbero state escluse dalla mobilità. MoVe-In rende le politiche ambientali più giuste, concrete e sostenibili. Regione Liguria dimostra di saper ascoltare – conclude Bogliolo – e di trasformare le battaglie portate in Consiglio in risultati concreti per i cittadini”.