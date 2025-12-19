Ordinanza anti botti, animalisti ringraziano: “Ora attivare vigilanza sul territorio”

Genova. “L’associazione GAIA Animali e Ambiente ringrazia la Sindaca Silvia Salis, le assessore Arianna Viscogliosi e Tiziana Beghin per l’ordinanza, firmata ieri, che per il periodo che va dal 22 dicembre al 6 gennaio vieta in modo sostanziale l’utilizzo di qualsiasi artificio pirotecnico che provochi esplosioni”.

Inizia così il comunicato stampa dell’associazione animalista Gaia, che commenta con soddisfazione la decisione della giunta Salis di vietare i botti di capodanno anche in aree private a Capodanno: “Ogni anno l’uso dei “botti” provoca incidenti con danneggiamenti a cose e lesioni anche gravi a persone, inoltre per molti animali è un dramma, il panico li porta frequentemente alla fuga e a perdere l’orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento o investimento, determinando situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, nonché per gli animali stessi”.

“Ugualmente gli animali selvatici subiscono lo stress da esplosioni che li portano anche alla morte, come nel caso degli uccelli che spaventati perdono l’orientamento e vanno a sbattere contro muri e vetrate di edifici. Si calcola che sono migliaia gli uccelli che ogni anno muoiono per causa indiretta dei fuochi artificiali, eclatante fu il caso del Capodanno 2021 a Roma dove centinaia di uccelli trovarono la morte – continua la nota – In relazione all’inquinamento atmosferico le esplosioni pirotecniche provocano picchi di emissioni di polveri sottili e biossido di azoto, aggravando ulteriormente l’emissione di inquinanti nell’ambiente”.

“Il testo va nella direzione da noi auspicata in tutti questi anni – dichiara GAIA Animali e Ambiente – non un divieto solo nei due giorni a cavallo dell’anno ma per un tempo più allargato poiché le esplosioni avvengono per più settimane, divieto in tutte le aree sia pubbliche che private e per ogni tipo di petardo o simile. Chiediamo a questo punto che la vigilanza sul territorio sia rigorosa nell’applicazione dell’Ordinanza, sarebbero auspicabili controlli anche durante l’intero arco dell’anno, in quanto le esplosioni sono vietate dal Regolamento Comunale e anche da norme nazionali. L’associazione da tempo segnala alle autorità competenti l’utilizzo di razzie e fuochi artificiali, in particolare sulla strada panoramica del Monte Fasce, anche in estate, con grave pericolosità per il rischio incendi e per il disturbo della fauna selvatica. Infine l’appello ai genovesi di festeggiare in altro modo l’arrivo del nuovo anno, in questi tempi di guerre evitiamo le esplosioni”.

Lav: “Provvedimento coraggioso”

Anche la Lav si è complimentata con la sindaca Salis, definendo il provvedimento “importante e coraggioso, che mette al centro la tutela dell’incolumità delle persone, il benessere degli animali, la protezione dell’ambiente e del patrimonio urbano, riconoscendo in modo chiaro i gravi rischi connessi all’uso dei botti, anche di quelli di libera vendita”.

“Lav si augura che l’ordinanza sia l’inizio di un percorso per l’emanazione di un regolamento di divieto che lo renda duraturo nel tempo (le Ordinanze, spesso peraltro impugnate dal TAR, hanno una durata temporale limitata e devono essere emanate di anno in anno, mentre un regolamento è uno strumento stabile nel tempo) e che sia fatta rispettare attraverso i dovuti controlli della polizia locale”.