Bombe carta e botti illegali in officina: denunciato un 72enne

Rapallo. Un uomo di 72 anni è stato denunciato con l’accusa di produrre e vendere fuochi d’artificio illegali.

I carabinieri hanno trovato i botti nel retro della sua officina nel corso di una serie di controlli finalizzati proprio a contrastare la vendita e l’uso di fuochi e petardi illegali.

Il 72enne ha una regolare licenza rilasciata dalla Prefettura di Genova per la vendita e la detenzione di materiale esplodente

di categoria I, IV e V, ma nell’officina teneva materiale non consentito.

I militari hanno trovato 40 batterie e tubi di lancio di categoria F2 e F3 e, all’interno dell’abitazione, materiale per il confezionamento di fuochi d’artificio come micce e spolette, una bomba carta artigianale e oltre mezzo kg di polvere nera. Tutto è stato sequestrato.