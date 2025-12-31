  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Tigullio

Bombe carta e botti illegali in officina: denunciato un 72enne

I militari hanno trovato 40 batterie e tubi di lancio di categoria F2 e F3, micce, spolette e oltre mezzo chilo di polvere nera

carabinieri borghetto

Rapallo. Un uomo di 72 anni è stato denunciato con l’accusa di produrre e vendere fuochi d’artificio illegali.

I carabinieri hanno trovato i botti nel retro della sua officina nel corso di una serie di controlli finalizzati proprio a contrastare la vendita e l’uso di fuochi e petardi illegali.

Il 72enne ha una regolare licenza rilasciata dalla Prefettura di Genova per la vendita e la detenzione di materiale esplodente
di categoria I, IV e V, ma nell’officina teneva materiale non consentito.

I militari hanno trovato 40 batterie e tubi di lancio di categoria F2 e F3 e, all’interno dell’abitazione, materiale per il confezionamento di fuochi d’artificio come micce e spolette, una bomba carta artigianale e oltre mezzo kg di polvere nera. Tutto è stato sequestrato.

Più informazioni
leggi anche
botti capodanno sequestro
Intervento
Spara fuochi e petardi dalle alture, a casa ne ha 7 kg: denunciato genovese
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.