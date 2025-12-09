Nuovo parco galleria Ardoino, parte il percorso partecipativo: primo incontro il 15 dicembre

Genova. Prosegue con 4 nuovi incontri, dopo la commissione municipale dello scorso settembre aperta al pubblico, il percorso partecipativo sul progetto del nuovo parco di via Ardoino, a Sampierdarena, relativo al progetto di rigenerazione urbana della Bassa Valpolcevera e compreso nel più ampio intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree interessate dal potenziamento della linea ferroviaria Genova-Campasso.

Gli incontri, in programma tra metà dicembre e fine gennaio, affronteranno diversi temi con l’obiettivo di condividere gli impatti benefici del progetto, ascoltare i residenti del quartiere e raccogliere le loro osservazioni finalizzate al miglioramento del progetto.

A tutti gli incontri saranno presenti i progettisti che si sono occupati del progetto di rigenerazione urbana della Bassa Valpolcevera, i tecnici del Comune di Genova e i rappresentanti del Municipio II Centro Ovest.

“Dopo averlo preannunciato qualche mese fa, siamo felici di ufficializzare le date dei 4 incontri partecipati che a partire dal 15 dicembre consentiranno agli abitanti di via Ardoino di partecipare a questo ambizioso e innovativo percorso di rigenerazione partecipata – spiega l’assessore ai Lavori pubblici ed alle Opere strategiche e infrastrutturali del Comune di Genova Massimo Ferrante – Residenti, cittadini e associazioni della comunità di Sampierdarena potranno fornire a progettisti, tecnici comunali e Municipio idee, osservazioni e suggerimenti con cui andare a migliorare la prima proposta di progetto, nel segno dei principî di dialogo, trasparenza e confronto con il territorio che riteniamo essenziali per la messa a terra di un progetto che sia realmente condiviso con le persone e non calato dall’alto come, purtroppo, avvenuto troppo spesso nel recente passato”.

“”Coinvolgimento” vuole essere la parola chiave di questo percorso partecipativo che, con il fondamentale supporto del Comune di Genova, abbiamo avviato da tempo con i cittadini ed, in particolare, con i residenti di via Ardoino e Via Cristofoli – ricorda il presidente del Municipio II Centro Ovest Michele Colnaghi – Pur consci delle problematiche e dei disagi che il ripristino della linea del Campasso porteranno alla vita quotidiana del quartiere, pensiamo che la realizzazione della galleria e del nuovo parco urbano, che saranno appunto il frutto dell’ascolto e della condivisione con la comunità, possano rappresentare un’occasione importante di rigenerazione urbana e sviluppo sociale”.

CALENDARIO E PROGRAMMA DEI 4 INCONTRI

Il primo incontro si svolgerà lunedì 15 dicembre alle ore 17.30 presso l’Auditorium del Matitone, in via di Francia 1. La giornata sarà dedicata al confronto sul progetto del nuovo parco di via Ardoino di cui verranno approfonditi gli aspetti tecnici: sarà dato spazio ai partecipanti per esprimere le loro osservazioni in merito.

Il secondo incontro si terrà lunedì 19 gennaio, sempre alle ore 17.30 e affronterà il tema di come attivare/animare i nuovi spazi di progetto grazie alla raccolta di iniziative e proposte presentate da associazioni e gruppi organizzati locali che agiscono sul territorio insieme alla comunità.

Il terzo incontro è in programma martedì 20 gennaio di nuovo alle ore 17.30 e sarà dedicato ai residenti degli immobili interessati dal progetto. L’obiettivo specifico di questo incontro sarà quello di approfondire le scelte progettuali studiate per gli immobili, riflettendo assieme sulle opportunità degli immobili rinnovati per la comunità e i residenti.

La serie di appuntamenti si concluderà giovedì 29 gennaio con un incontro pubblico finale in cui verrà restituita la sintesi del percorso partecipativo, i risultati emersi e condivisi i passi successivi del progetto. All’evento, fissato alle ore 17.00, oltre a progettisti, tecnici comunali e Municipio parteciperà anche l’assessore ai Lavori pubblici ed alle Opere strategiche e infrastrutturali del Comune di Genova Massimo Ferrante.