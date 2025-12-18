Raffica di incidenti in Sopraelevata e autostrada, un’altra mattinata di caos per il traffico

Genova. Un’altra giornata di caos per il traffico a Genova, dove continua la sequela di incidenti sulla viabilità urbana e autostradale.

A innescare i disagi stamattina, poco prima delle 8, è stato un incidente in Sopraelevata in direzione levante, all’altezza di Dinegro, con ripercussioni a cascata sulla viabilità di scorrimento. Poi, verso le 9, un altro incidente nei pressi del casello di Genova Ovest ha ulteriormente peggiorato la situazione. Contemporaneamente si è verificato un terzo sinistro in Sopraelevata, sempre in direzione levante. E intorno alle 9.30, un quarto incidente sulla A12 tra Genova Est e il bivio con la A7.

Si registrano code in lungomare Canepa fino alla strada Guido Rossa, ma anche sulla A10 incolonnati sul ponte San Giorgio e nel tratto terminale dell’autostrada A7. Ingorghi anche in Valbisagno e in corso Europa in direzione del centro.

Nel primo incidente sulla strada Aldo Moro è rimasto coinvolto solo un motociclista di 35 anni, portato all’ospedale Galliera in codice giallo con un trauma alla gamba. Il secondo episodio è stato ancora ai danni di un motociclista, un 28enne medicato sul posto. A Genova Ovest, invece, una 65enne in auto è stata portata al Villa Scassi in codice giallo, mentre nei pressi di Genova Est una ragazza di 22 anni è finita in ospedale al Villa Scassi (ancora in codice giallo) per un trauma cranico.

Ieri, dal pomeriggio in poi, circolazione pressoché bloccata a causa di un tamponamento con tre feriti sempre in Sopraelevata, con le ripercussioni dell’incidente in A10 tra Celle e Varazze sul tratto urbano dell’autostrada. Negli ultimi giorni si è vissuta una vera e propria raffica di incidenti – alcuni tragici, come l’investimento mortale a Sampierdarena – complice il maltempo.