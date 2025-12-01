Nuove droghe e dipendenze, Genova punta sulla riduzione del danno e sul lavoro di rete

Genova. Il Comune di Genova ha ufficialmente deliberato l’adesione alla Rete delle Città italiane per una politica innovativa sulle droghe (Elide), un network nazionale nato per promuovere nuove strategie nel contrasto alla diffusione e al consumo di sostanze stupefacenti.

La decisione arriva su proposta dell’assessora al Welfare, Servizi Sociali, Famiglie, Terza Età e Disabilità, Cristina Lodi, e si inserisce in un percorso condiviso con città come Bologna, Milano, Bari, Torino, Napoli e la Città Metropolitana di Roma.

L’obiettivo, ha spiegato Lodi, è passare da un approccio repressivo a uno pro attivo e preventivo, cercando di intercettare le persone tossicodipendenti e fragili nel momento più adatto a iniziare un percorso di disintossicazione: “È un approccio collegato a quello della Rete Fenice, che metteva insieme interventi sociali e riduzione del danno – prosegue l’assessora – L’assunzione di sostanze compromette moltissimo lo stile di vita, ed è qui che il sociale entra in gioco, cercando di trovare uno spiraglio in un momento in cui la persona è più propensa a farsi aiutare”.

Uno degli step sarà quindi rivolgersi alla Regione per chiedere che attivi nuovi strumenti per favorire la disintossicazione, cercando di acquisire quanti più dati possibili sulle nuove sostanze che stanno circolando in città: “C’è un diffondersi di droghe psicoattive, soprattutto sintetiche, e una modalità di assunzione in continua evoluzione, oltre che una diffusione trasversale che coinvolge tanto giovani quanto adulti – sottolinea Lodi – per questo è importante agire con Serd e Asl 3 e capire come intervenire in un’ottica di riduzione del danno”.

“Con l’adesione alla rete Elide, Genova compie una scelta precisa: affrontare il tema delle dipendenze con strumenti basati sulla realtà, sulla prevenzione e sulla riduzione del danno – ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis – sappiamo bene che si tratta di un ambito complesso, che non può essere gestito con risposte standard, con demagogia o con soluzioni esclusivamente repressive. Ogni città vive dinamiche diverse e ha bisogno di strategie costruite sui propri contesti sociali e urbani. Per questo, riteniamo fondamentale il confronto con le altre realtà che già aderiscono alla rete Elide per condividere esperienze, valutare ciò che funziona bene e ciò che va ripensato, mettere in rete competenze e approcci. È così che si costruiscono politiche più efficaci, capaci di prevenire e ridurre il danno, tutelare la salute e promuovere la convivenza sociale. E anche su questo tema la co-programmazione con il terzo settore sarà fondamentale”.

“Oggi confermiamo la volontà di affrontare il tema delle droghe con realismo e responsabilità – conclude l’assessora Cristina Lodi – Serve una strategia che guardi alla salute pubblica, alla mediazione e alla riduzione del danno, capace di tutelare sia chi fa uso di sostanze sia la comunità tutta, perché un approccio limitato alle ‘emergenze’ non permette di comprendere davvero il fenomeno, né di costruire politiche efficaci di prevenzione, supporto, mediazione sociale e riduzione del danno”.