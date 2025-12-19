Nuova diga, Vince Liguria – Noi Moderati: “Inchiesta archiviata, sinistra in silenzio”

Genova. “Il Pd non si smentisce mai. Qualche mese fa accuse e gogne mediatiche contro la diga foranea di Genova, arrivando persino ad insinuare, in maniera nemmeno troppo velata, che nell’indagine della Procura Europea potesse essere coinvolto anche il presidente Marco Bucci, mai sfiorato dai fatti”. Così i consiglieri regionali di Vince Liguria – Noi Moderati Campora, Bozzano e Bogliolo hanno commentato la notizia di archiviazione dell’inchiesta sulla nuova diga foranea.

“Oggi arriva l’archiviazione: una notizia che smonta pezzo per pezzo la fantasmagorica narrazione costruita dal Pd contro l’opera e che dimostra chiaramente l’uso politico che la sinistra ha fatto di un’infrastruttura strategica per la città. La nuova diga è fondamentale per il futuro del porto e dell’economia genovese, ma per il Pd diventa l’ennesimo pretesto per attaccare, anche a costo di danneggiare l’immagine di Genova, pur di inseguire un titolo di giornata”.

“E ora? ovviamente tutti zitti. Perché quando le accuse cadono e le insinuazioni si sgonfiano, dalla sinistra cala puntualmente il silenzio. Un silenzio che vale più di mille comunicati e che conferma, ancora una volta, chi lavora e chi preferisce fare solo rumore”.