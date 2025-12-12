Nuova diga, posizionato il 15esimo di 90 cassoni: all’87% la posa della ghiaia sul fondali

Genova. È stato posizionato il quindicesimo cassone sui novanta che costituiranno la nuova diga del porto di Genova ed è stata superata la soglia delle 50mila colonne di ghiaia con il 79% del consolidamento del fondale completato. L’avanzamento complessivo della ghiaia posata per l’opera è arrivato all’87%.

Lo comunica Webuild, alla guida del consorzio PerGenova Breakwater, che sta realizzando la grande opera, spiegando anche che “una fitta rete di sensori, inclusi piezometri e inclinometri, garantisce un monitoraggio del terreno sotto la diga, fino a 50 metri di profondità, trasformando l’invisibile cantiere marino in dati ingegneristici precisi”.

“I progressi cruciali sulle fondamenta che, sebbene invisibili sono la spina dorsale dell’opera, includono anche l’ultimazione dell’installazione dei dreni, lunghi 22 metri, a 30 metri di profondità, elementi essenziali per stabilizzare e regolarizzare il piano di appoggio di una parte della diga”, prosegue la nota.

“Per garantire la stabilità strutturale, una fitta rete di sensori sofisticati, tra cui piezometri, inclinometri e profilometri, è installata per il monitoraggio del terreno di fondazione della diga. Questi strumenti interconnessi elaborano in tempo reale dati su pressioni e assestamenti che vengono trasformati in mappe e modelli a supporto di ogni decisione ingegneristica”, spiegano da Webuild.

“In parallelo, a bordo dell’imbarcazione Implacabile, i tecnici operano con rilievi in mare aperto per 12 ore al giorno, sette giorni su sette, garantendo che ogni fase dei lavori sia svolta con la massima sicurezza e precisione”, conclude la nota del gruppo.