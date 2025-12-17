Notte di lavoro per i vigili del fuoco a causa del vento

Genova. Una nottata movimentata per i vigili del fuoco quella appena trascorsa.
La centrale operativa dei vigili del fuoco ha segnalato parecchi interventi dovuti al vento.
Le squadre sono intervenute un po’ in tutta la cità per alberi o rami caduti e la messa in sicurezza di striscioni pubblicitari non più sicuri. Anche questa mattina proseguono le operazioni: nella foto si vede un ramo caduto in piazza Palermo.
Oggi il meteo prevede l’attenuazione delle piogge, ma un incremento del vento di tramontana soprattutto negli sbocchi vallivi.
