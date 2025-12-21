Neonata di 2 giorni in pericolo di vita, portata in volo dalla Sardegna all’ospedale Gaslini

Genova. Si è concluso un trasporto sanitario d’urgenza a Genova per una neonata di 2 giorni, in imminente pericolo di vita, effettuato con un velivolo Gulfstream G650 del 31° stormo dell’Aeronautica militare.

La piccola paziente, ricoverata all’ospedale di Sassari, necessitava di un trasferimento immediato verso l’istituto Gaslini di Genova, struttura adeguata per il trattamento del caso.

Il volo d’urgenza è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Sassari, dalla sala situazioni di vertice del comando squadra aerea – la sala operativa dell’Aeronautica militare – che ha immediatamente coinvolto il 31esimo stormo, reparto in prontezza operativa per questo tipo di missioni.

Completate le procedure operative, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino diretto ad Alghero, dove la neonata è stata imbarcata e trasportata in culla termica costantemente monitorata da un’equipe medica specializzata. Quindi l’aeromobile ha raggiunto l’aeroporto di Genova. Da lì, la piccola è stata trasferita in ambulanza presso il Gaslini per il ricovero.