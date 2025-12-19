Nello studio di Pipein Gamba, immagini di una Genova di fine Ottocento a Palazzo Rosso

Genova. Inaugura domani, sabato 20 dicembre alle 12, la mostra Nello studio di Pipein Gamba: immagini di una Genova di fine Ottocento, che sarà visitabile a Palazzo Rosso fino al prossimo 29 marzo.

L’esposizione si inserisce nella rassegna Ottocento Svelato. Racconti di collezioni e musei nella Genova del XIX secolo, che in varie sedi e attraverso il lavoro di differenti artisti, esplora il panorama artistico della città nel XIX secolo.

«Nello studio di Pipein Gamba: immagini di una Genova di fine Ottocento, offre uno spunto affascinante per scoprire la Genova di fine Ottocento attraverso le illustrazioni di Giuseppe Garuti, meglio conosciuto come Pipein Gamba, che ci restituiscono una città in grande fermento culturale e sociale, mettendo in luce il dinamismo e l’eleganza di un’epoca che ha segnato profondamente la nostra identità cittadina – commenta l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – Grazie a questa mostra, anche i visitatori più giovani potranno scoprire il fascino di un passato che continua a vivere nel presente delle nostre collezioni e dei nostri musei. Un sentito ringraziamento a Fondazione Compagnia di San Paolo per il suo prezioso sostegno e per l’impegno costante nella promozione della cultura, così come a IREN, che da anni supporta le iniziative culturali della nostra città, dimostrando un forte legame con il territorio e il suo patrimonio. La loro collaborazione è fondamentale per rendere possibile la realizzazione di eventi come questo, che arricchiscono la nostra offerta culturale e rafforzano la centralità di Genova nel panorama nazionale».

«Sostenere Ottocento Svelato significa investire nella qualità dell’offerta culturale e nella capacità di Genova di valorizzare il proprio patrimonio, rendendolo accessibile e vivo per cittadini, scuole e visitatori – dichiara Nicoletta Viziano del Comitato di Gestione Fondazione Compagnia di San Paolo – Nell’ambito del Protocollo Quadro 2024–2027 con il Comune di Genova, accompagniamo un progetto che rafforza le reti tra istituzioni museali e racconta il ruolo di collezionisti e mecenati nella costruzione dell’identità culturale della città: un’iniziativa pienamente in linea con il Documento Programmatico Pluriennale 2025–2028 della Fondazione Compagnia di San Paolo».

La mostra, curata da Veronica Bassini e Marta Focacci e allestita nelle teche progettate da Franco Albini per Palazzo Rosso, proietta il visitatore nella Genova del XIX secolo grazie alle opere, in gran parte inedite, di Giuseppe Garuti (in arte Pipein Gamba), giovane illustratore modenese che si trasferì in città a fine secolo. L’artista fu regolare collaboratore di stamperie genovesi come la tipo-litografia Armanino e quella di Anton Donath (l’editore di Emilio Salgari), dei maggiori periodici illustrati come “Il Caffaro” o “Il Successo” e di teatri locali quali il Politeama o il Carlo Felice.

Le sue illustrazioni e i suoi lavori rivelano usi e costumi di una città dinamica, elegante e cosmopolita, dove non mancano feste a tema, serate a teatro, corse in omnibus e cartelloni pubblicitari. Un archivio unico nel suo genere fatto di disegni, bozzetti, materiale a stampa ma anche corrispondenze, biglietti da visita, programmi teatrali ed ephemera di diverso genere, che fungono da lenti d’ingrandimento su una città e una società in profonda trasformazione.

Accanto ai documenti che arrivano dalle raccolte del Centro DOCSAI, e che raccontano il modo di lavorare di Pipein, grazie ad importanti prestiti sono esposti i suoi lavori, come i volumi illustrati di fiabe o i romanzi di Salgari con le loro immagini affascinanti.

Acquistando il biglietto per una delle mostre della rassegna Ottocento Svelato, i visitatori potranno beneficiare di una tariffa ridotta per l’ingresso alle altre (Palazzo Rosso, Museo Diocesano, Palazzo Lomellino), esclusa la mostra allestita nel Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, per la quale l’ingresso è gratuito.

La realizzazione della rassegna è stata possibile grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e alla sponsorizzazione di IREN, da sempre al fianco del Comune di Genova nella promozione culturale.