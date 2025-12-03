Manca l’inventario dei materiali pericolosi, nave da crociera extralusso fermata e sanzionata per 10 mila euro

Genova. La scorsa settimana la nave passeggeri Vidantaworld’s Elegant è stata sanzionata e sottoposta a fermo amministrativo dal nucleo ispettivo Port State Control della guardia costiera di Genova per gravi violazioni della normativa europea in materia di riciclaggio delle navi.

“L’unità in questione, battente bandiera Bahamas, costruita nel 1988 e gestita da una compagnia tedesca – spiegano in una nota i militari del Servizio sicurezza della navigazione – è risultata priva della certificazione relativa all’inventario dei materiali pericolosi (Ihm), richiesta dal Regolamento Ue n. 1257/2013 sul riciclaggio delle navi, emersa durante la prevista ispezione Port State Control”.

La violazione ha comportato l’elevazione di una sanzione amministrativa di 10 mila euro a carico del comandante e della compagnia di navigazione, oltre all’obbligo di procedere alla corretta certificazione dell’unità. Il mancato adeguamento si è reso necessario per poter permettere alla nave di lasciare il porto di Genova e operare nei porti europei.

La Vidantaworld’s Elegant è una sorta di megayacht che fa crociere passeggeri. Ora è ripartita verso Gibilterra.

“Il regolamento unionale mira a prevenire, ridurre e minimizzare gli effetti negativi del riciclaggio delle navi sulla salute umana e sull’ambiente – sottolinea l’ammiraglio ispettore Antonio Ranieri, comandante del porto di Genova e direttore Marittimo della Liguria – nonché a garantire una gestione sicura e ambientalmente compatibile dei rifiuti pericolosi generati da tali operazioni”.

L’ammiraglio ricorda inoltre che “La Convenzione di Hong Kong del 2009 rappresenta oggi il principale riferimento internazionale per garantire che il riciclaggio delle navi avvenga in condizioni di piena sicurezza e nel rispetto dell’ambiente. Dopo anni di lavoro diplomatico e tecnico, la Convenzione è finalmente entrata in vigore il 26 giugno 2025, fissando standard uniformi per la gestione dei materiali pericolosi e per l’attività dei cantieri di demolizione. Si tratta di un passo fondamentale per tutelare i lavoratori, preservare l’ambiente marino e assicurare che l’intero ciclo di vita di una nave, dalla costruzione alla fine operativa, sia gestito in modo responsabile”.